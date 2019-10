Akciová společnost Technické služby města Liberce se od ledna změní na příspěvkovou organizaci. Vedení města si od toho slibuje, že bude moci společnosti napřímo zadat zakázky na čištění komunikací či údržbu zeleně. Obává se totiž, že by společnost v otevřené soutěži neuspěla.

Technické služby Liberce. | Foto: ČTK

Současné smlouvy totiž brzy skončí a bude nutné zadat zakázku pro další roky. „Po velkých debatách jsme dospěli k tomu, že je rizikové spoléhat na to, že by služby zakázku vyhrály. Pokud by ji nevyhrály, tak by nám zůstala společnost k likvidaci, protože by neměla co dělat,“ vysvětlil primátorův náměstek Jiří Šolc (Starostové).