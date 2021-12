Politici, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), architekti a stavaři hlásali, že cesta do Liberce a Jablonce bude od jihu plynulejší a bezpečnější. Jenže hned první dny po otevření tříúrovňové křižovatky zde došlo k několika kolizním situacím. Řidiči jedoucí od Jablonce na Liberec několikrát najeli na nový most, který svádí dopravu opačným směrem. Nerespektovali dopravní značení, přejeli dvojitou čáru a vjeli tak do protisměru.