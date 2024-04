Dva radary k měření rychlosti na silnici k Ještědu v Liberci jsou od pondělí 1. dubna v provozu. Jde o první úsek ve stotisícovém městě, kde řidiči za rychlou jízdu platí pokutu. Primátor Jaroslav Zámečník řekl, že testování v březnu potvrdilo, že v tomto místě jsou potřeba.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Radary zaznamenaly během 14 dnů 3 300 přestupků, takže na tom je vidět, že to místo je zvoleno správně, že je to opravdu místo, kde dochází k porušování pravidel, a doufejme, že si řidiči dají pozor,“ řekl primátor. Podle něj není cílem vybírat pokuty od řidičů, ale zvýšení bezpečnosti provozu. Ve směru k Puškinově ulici je přechod, kde často přecházejí děti, které míří do školy, dodal.

Dva radary jsou v ulici Dubice. Vede od kruhového objezdu u průmyslové zóny Jih ve směru na Ještěd. Jedná se o rovný úsek v kopci, kde řidiči často překračují povolených 50 kilometrů v hodině. Radary měří okamžitou i úsekovou rychlost a umějí zaznamenat překročení rychlosti i v případech, kdy se řidič přestupku dopustí až poté, co projede kolem radaru. Přestupky bude automaticky vyhodnocovat a výši pokut udělovat nově pořízený počítačový systém.

V liberecké ulici Dubice je první úsekový radar. Časem se objeví další

Do budoucna by takových radarů mělo být v Liberci více. Primátor řekl, že budou nyní posuzovat deset vytipovaných míst od městské policie. Konkrétně jde o ulice Puškinova, Lukášovská, Hejnická, Švermova a silnice v blízkosti škol – Dobiášová, Letná, Vrchlického, Česká, Generála Svobody a Husova. Radary chce podle primátora instalovat v Liberci i Ředitelství silnic a dálnic. „Plánují v tomto roce zahájit výstavbu radarů na několika úsecích na průtahu I/ 35 a potom následně nám to předat do provozu,“ dodal Zámečník.

Mohlo by vás zajímat: Pro lahůdky ke Kendikovi? Ikonické potraviny zavřely kvůli dědickým sporům