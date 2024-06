Umístění úsekového radaru v liberecké Dubici dopomohlo podle získaných statistik k zásadnímu snížení počtu řidičů, kteří překračovali povolenou rychlost 50 km/h. Zatímco v dubnu zaznamenal 14 240 přestupků, v květnu už jen 5 500. Údaje z měření a počtu přestupků za první dva měsíce nepotvrdily obavy některých motoristů, že město vybralo místo pro umístění prvního radaru s detekcí nesprávně.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Radar umístěný na začátku dubna na silnici pod Ještědem vyvolal velké vášně. Vznikla i facebooková skupina, lidé si stěžovali na přísnost měření, za první tři týdny fungování zaznamenal radar přes 12 tisíc přestupků a řidičům chodily pokuty i za drobné překročení povolené rychlosti ve výši 500 korun.

„Chápu, že někteří občané byli nejprve rozzlobeni. Nikdo není rád, že dostane pokutu. Radar je ale spravedlivý ke všem stejně. A umím si představit, že později radar klidně přesuneme na jiné místo a nahradíme ho informativním,“ osvětlil liberecký primátor Jaroslav Zámečník s tím, že cílem není vybírání pokut, ale zvýšení bezpečnosti.

Značky si nejprve vyrobili lidé po domácku

Motoristům taktéž vadilo, že radar v Dubici nebyl viditelně označený informativní značkou. Dokonce se objevily po domácku upravené cedule, které označovaly město jako nepřítele. „Zákon to sice nenařizuje, ale podle mě je správné to udělat. Proto jsem dodatečně požádal příslušné úředníky, aby tam odpovídající ceduli nainstalovali,“ doplnil primátor.

I výběr místa měření se stal terčem kritiky. Nesouhlasili s ním nejen řidiči, ale kritizovala ho i část opozice. „Já bych pochopila, kdyby to byla místa, kde se stává nejvíce dopravních nehod a kde překračování rychlosti je opravdu společensky nebezpečné. Pokud byly vybrány silnice, které nejsou ty nejnebezpečnější, ale ty, kde je největší počet přestupků, čili možnost vybrat nejvíc pokut, a o kousek nad nimi je místo, které je daleko nebezpečnější, tak pokud prostě dáte radar tam, kde jezdí hodně aut rychle, ale vlastně se tam téměř nic nestane, a o kousek výš máte místo, kde k dopravním nehodám pravidelně dochází, tak se potom nedivte, že ti lidé se bouří,“ podotkla opoziční zastupitelka Zuzana Kocumová.

Radary jsou a budou i v jiných místech

Radar v Dolním Hanychově je první tohoto typu v Liberci, přestože v okolních městech jako například Jablonec nad Nisou či Turnov je využívají několik let. Zájem o radary projevily ale i okolní obce. Jako první se do systému Liberce, který si pořídil program na vyhodnocovaní přestupků, připojil Oldřichov v Hájích, kde rozhodnutí už schválili zastupitelé. Dále to je například Chrastava, Osečná, Hrádek nad Nisou či Hodkovice nad Mohelkou.

„K požadavkům se připojili i liberečtí občané. Evidujeme řadu požadavků na úsekové měření, ať už se jedná o Hejnickou, Partyzánskou, Hodkovickou ulici nebo ulici Švermovu či Puškinovu,“ podotkl primátor Jaroslav Zámečník s tím, že v minulosti tu městská policie dodržování rychlosti kontrolovala. „Letos by se měl úsekový radar objevit na silnici I/35, tedy na průtahu Libercem. Má jej v plánu instalovat Ředitelství silnic a dálnic a následně ho předat městu do užívání,“ doplnil.

Ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík už v minulosti upozornil, že v některých ulicích došlo ke zlepšení právě díky informativním radarům. Taková situace nastala v Hejnické ulici. „Poměr lidí, kteří překračovali rychlost dříve a nyní, se přetočil. Dříve, když tam žádný radar nebyl, jezdilo 70 % lidí rychle, nyní je těch 70 procent jedoucích tak jak má,“ informoval Krajčík. Zároveň připomněl, že strážníci mají k dispozici ruční radar, který využívají ke kontrole dodržování rychlosti. „Používáme ho na přechodech pro chodce, v okolí škol a školek a v místech, kde chceme dát najevo, že tam jsou důvody, proč jezdit pomalu,“ dodal.

