Jedním z kandidátů do Rady České televize je i liberecký knihkupec Martin Fryč. Vyplývá to ze seznamu kandidátů, který zveřejnil poslanec za Liberecký kraj Tomáš Martínek (Piráti).

Martin Fryč. | Foto: Archiv Martina Fryče

Fryč Deníku kandidaturu potvrdil. „Pravidelně dostávám výzvy, ať kandiduji za nějakou politickou stranu, to ale není ten typ veřejné činnosti, který bych chtěl dělat. Média a média veřejné služby jsou ale něco, co mě zajímá a co považuji za důležité,“ vysvětlil.