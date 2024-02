Obhájce obžalovaného libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) je proti schválení dohody o vině a trestu, kterou uzavřela se státním zástupcem obžalovaná společnost Metrostav, ale kterou zatím soud neschválil. Firma se v ní přiznává i k uplacení hejtmana, ten to od počátku odmítá. Návrh na neschválení dohody zaslal právník Tomáš Gřivna krajskému soudu v Liberci, který se korupční kauzou s 13 obžalovanými lidmi a pěti firmami zabývá. Dohoda se nelíbí ani hejtmanovi.

Hejtman Martin Půta. | Foto: Liberecký kraj

"Za mě si právní argumenty dovolím zjednodušit: statutární zástupci Metrostavu, kteří nebyli z ničeho obviněni a kteří o údajných událostech před deseti lety nemohli nic vědět, se plošně přiznali ke všemu, co státní zástupce napsal do obžaloby, včetně předání úplatku pro mě. Na oplátku jim státní zástupce otevřel cestu k veřejným zakázkám. Taková nabídka se neodmítá," uvedl Půta na síti X.

Podle obhájce uzavřel Metrostav a jeho dceřiná firma Metrostav Infrastructure dohodu, jež se týká bodu obžaloby 6.3., tedy včetně obvinění z předání úplatku 530.000 korun Půtovi. "Žádný úplatek jsem nedostal, navíc to tvrdí lidé, kteří zřejmě v té době ve firmě vůbec nepracovali," řekl liberecký hejtman.

"Podstata dohody o vině a trestu znamená, že se obviněný může přiznat jen k tomu skutku, který je popsán v obžalobě. Nelze některé části vypouštět a jiné doplnit. Musí přijmout, jak je skutek popsán, a to do posledního slova, i kdyby s některou částí nesouhlasil. Metrostav a Metrostav Infrastructure se proto pouze přihlásily k tomu, co už napsal státní zástupce. Žádná nová tvrzení ani důkaz, pokud vím, nepředložily," uvedl Gřivna.

Korupční kauza je spojená se dvěma projekty liberecké společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci z let 2012 až 2014 téměř za 100 milionů Kč. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. Metrostavu se týká rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů, kterou tato firma dělala. Metrostav čelí obvinění, že zakázku s příslibem pětapadesátimilionové evropské dotace zmanipuloval a předražil ve svůj prospěch. Zmocněnkyně firmy to u soudu několikrát odmítla.

Dva pracovníci Metrostavu navíc u soudu čelí obvinění, že upláceli hejtmana. Peníze Půta podle obžaloby dostal za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování rekonstrukce kostela v dotačním programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být původně vyplaceny až po dokončení oprav. Půta i pracovníci Metrostavu korupční jednání u soudu také opakovaně odmítali.

Trest navržený státním zástupcem podle Gřivny obsahuje pro obě stavební firmy pokutu zhruba 55 milionů korun a zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži na tři roky. Jde o souhrnný trest za aktuální soudní případ a všechny předešlé soudní případy, ve kterých byly společnosti Metrostav a Metrostav Infrastructure odsouzeny. Obhájci vadí, že prohlášení o vině učinily za obě firmy osoby, které se podle obžaloby trestné činnosti nedopustily a nemohou o ní nic vědět. Proto považuje takové prohlášení o vině za nepravdivé a také účelové. Účelovost dohody vidí ve snaze stavební firmy dosáhnout co nejnižšího souhrnného trestu, aby se mohla co nejdříve opět účastnit veřejných zakázek.

"Z rozhodnutí jiných soudů založených ve spisu podle všeho vyplývá, že navrhovaný souhrnný trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti na veřejné soutěži na tři roky je stejný, jaký začal pro Metrostav i Metrostav Infrastructure platit již v červnu roku 2022. Současný souhrnný návrh trestu od státního zástupce tedy existující zákaz účasti na veřejných zakázkách pro M a MI nijak neprodlužuje a měl by pravděpodobně vypršet příští rok v červnu," dodal Gřivna.

