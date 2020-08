Dráha bude zavřená ve středu 12. a ve čtvrtek 13. srpna. Bude zde probíhat nástřik vodicích čar, směrovek a dalších prvků.

Iniciátor projektu Marek Slavík všechny důrazně poprosil o dodržení zákazu. Pokud by totiž čáry někdo rozjezdil, nepůjde to opravit a zůstanou na dráze několik dalších let. Slavnostní otevření dráhy je naplánováno na sobotu 29. srpna.