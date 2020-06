Takových jako ona útulky v kraji evidovaly násobně více než v jiných měsících. „Takhle prázdno jsme tu už roky neměli,“ potvrdila Kateřina Vojáčková, která vede útulek pro opuštěná zvířata v Krásném Lese na Frýdlantsku. Ročně jich odtud do rodin putuje kolem 150, během několika koronavirových týdnů jich „udali“ 23. „O pejsky byl opravdu zájem, dokonce i o ty starší nebo takové, které jsme tu měli déle, jednoho takového dokonce od roku 2016,“ popisuje majitelka útulku.

Jestli lidé začnou psy houfně vracet, zatím nedovede předvídat. „Těžko říct, uvidíme po prázdninách, až se budou děti vracet do školy,“ pokrčila rameny. Rušno bylo v posledních třech měsících také v azylovém zařízení pro opuštěná zvířata Archa v Liberci. Lidé volali, zájem měli podle zaměstnanců hlavně o mláďátka – štěňata a koťata.

Touhu opatřit si domů mazlíčka z útulku pocítili ve vyšší míře také v zařízení Srdcem pro psy v Turnově. „Zájem byl obrovský. Na každé štěně bylo kolem třiceti zájemců. Mám kamarádku, která provozuje útulek na Slovensku, a tam to bylo stejné. Při jednom vrhu se o pejsky hlásilo 180 zájemců,“ popsala provozovatelka Dominika Šmídová.

I když se oslovené útulky shodují, že jsou vděčné za každého psího svěřence, který najde nový domov, nedají psa každému. „Než si lidé pro pejska přijedou, dvě až tři hodiny si s nimi povídám. Ptám se jich, zda si uvědomují, co takové štěně obnáší. Jestli počítají s tím, že jim může doma kousat věci, počůrávat se nebo celý den štěkat. To ale dělám vždycky, bez ohledu na koronavirus,“ vysvětlila Šmídová.

Raději hračku

Chce tak eliminovat situace, kdy by si lidé přijeli zvíře prohlédnout, mazlili se s ním a pak, při výčtu problémů s chovem a výcvikem psů spojených, odjeli a zvíře, už jednou opuštěné, vystavili dalšímu stresu. „Vždycky se ptám, jestli už mají se zvířaty nějakou zkušenost. Pokud ale vycítím, že chtějí psa jen proto, aby ho i s dítětem zavřeli do pokojíčku a zbavili se tak obou, raději jim to rozmluvím,“ zmínila Šmídová.

O stejnou zkušenost se podělila i Kateřina Vojáčková z Krásného Lesa. „Pokud lidé chtějí štěňátko, které nekouše, nečůrá a ve třech měsících má za sebou základní výcvik, pošleme je raději do hračkárny,“ doplnila. Ví dobře, o čem mluví. Právě se snaží vypiplat pět štěňátek nalezených u mrtvé fenky s podezřením na špatnou péči.