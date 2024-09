Martina Janurová dnes 15:12

Po dvouměsíčních prázdninách se v pondělí 2. září vrátili do školních lavic žáci a studenti základních i středních škol. Pro některé z nich to byl výjimečný okamžik, protože letos do lavic usedli poprvé. První školní den v Libereckém kraji si nenechali ujít ani krajští představitelé, kteří zavítali do několika škol v regionu, aby studenty a učitele přivítali zpět.