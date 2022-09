„Ahoj, budeme kamarádi,“ radoval se v první školní hodině v životě malý Marek a hned podával všem svým novým spolužákům ruce. On i jeho noví kamarádi z 1.A zažili opravdu neobvyklý vstup do školy. Potom, co je paní učitelka přivítala společně s asistenty ve třídě, zanechaly děti své rodiče v lavicích a samy se rozložily na chodbu na koberec a kreslily obrázky.