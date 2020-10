Zdroj: DeníkPřehlížené volby? V pátek to tak v případě aktuálních voleb do krajských zastupitelstev nevypadalo. V několika volebních okrscích na Liberecku se hned po otevření místností tvořily fronty.

Ty byly částečně způsobeny hygienickými a epidemiologickými opatřeními, které museli všichni voliči dodržovat. Povinné bylo mít na obličeji roušku, vydezinfikovat si ruce před vstupem do volební místnosti a dodržovat rozestupy, případně vstupovat před volební komise pouze po jednom.

Fronty se tvořily krátce po 14. hodině například u volebních okrsků 1. a 3., které jsou v budově Střední zdravotnické školy nedaleko liberecké radnice. Volit sem přicházeli lidé, kteří bydlí v centru města. Například Miroslava Focke. „Přišla jsem volit hned, jak to bylo možné, než budu vyzvedávat syna ze školky. Volila jsem stranu, která má v programu starost o krajinu. Myslím si totiž, že koronavirus všechna ekologická témata odsunul do pozadí. Byla bych ráda, aby na kraji byli lidé, kteří dohlédnou na to, že budeme mít dostatek vody a nebude se zbytečně kácet,“ řekla Deníku žena, která se do Liberce přistěhovala před 21 lety z jižních Čech.

„V Liberci volím posledních 10 let, kdy tu mám trvalé bydliště. Předtím jsem studovala, cestovala a na volby se vracela domů. Tam jsem volila stejně jako rodiče, kteří tam žijí a vědí, kdo se o kraj dobře postará,“ doplnila. Stejně jako ostatní voliči musela i ona hlasovat v roušce, kterou mohla sundat jen na krátkou chvíli během prezence u volební komise. Při odevzdání občanského průkazu musí totiž členka komise provést vizuální kontrolu, zda souhlasí podoba voličky s fotkou na „občance“.

Na krátké zdržení ve volební místnosti upozornila také Ivana V. z největšího sídliště Dobiášova, která s manželem volila okolo půl třetí odpoledne. „Tradičně volíme v domově pro seniory nedaleko našeho bytu. Letos mě překvapilo, že i když avizovali, že bude pravděpodobně nízká účast, před vchodem do volební místnosti už byla fronta. Na vozíčku tam seděla asi jedna z klientek domova a měla připravené roušky, kdyby někdo neměl vlastní,“ vysvětlila padesátiletá Ivana a dodala, že volit šli brzy, aby mohli odjet z města na venkov na chalupu.

Další změnu letošních krajských voleb představovaly speciální volební týmy, které objížděly kraj s přenosnou urnou. Hlas do ní mohli vhodit lidé, kteří jsou aktuálně v karanténě nebo domácí izolaci kvůli onemocnění covid-19.

Až do 17 hodin

O službu požádalo Krajský úřad v Liberci 85 lidí. „Hlasování do zvláštní přenosné schránky probíhalo v pátek od 7 do 22 hodin a případně dále i v sobotu od 7 do 14 hodin, přičemž v sobotu lze tuto lhůtu prodloužit o další 3 hodiny (do 17.00), aby se umožnilo odhlasovat všem voličům, kteří o tento způsob hlasování požádali,“ vysvětlil mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.