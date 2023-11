Silničáři aktuálně finišují na silnici I/35 v Liberci s rekonstrukcí mostů a stavbu průpletového úseku. V místě se sníží rychlost na 80 kilometrů v hodině z původní devadesátky.

Na průtahu Libercem na silnici I/35 jde do úplného finále rekonstrukce mostů. | Video: ŘSD

Na stavbě probíhají dokončovací práce, které obnáší například osazování svodidel ve středovém dělícím pásu a na sjezdu k aréně opravu vozovky. Bez omezení projedou řidiči průtahem nejpozději v neděli 19. listopadu večer.

V úseku mezi silnicí I/14 a ulicí Košická projede denně okolo 51 tisíc motorových vozidel, průtah tak patří k nejzatíženějším místům v Libereckém kraji. Průtahem Liberce a úsekem mezi Svijany a Březinou pak jezdí také největší počet nákladních aut.

Stavba za 332 milionů korun zajistila obnovu dvou mostů, jejichž životnost je při správné údržbě 100 let. „První most ve směru od Prahy prošel demolicí a následně proběhla výstavba zcela nového mostního objektu,“ sdělila mluvčí ŘSD LK Dana Zikešová.

Rekonstrukce druhého mostu zahrnovala opravu levého jízdního pásu a stávající mostní estakádu nahardil most o jednom poli s navazujícími opěrnými zdmi. „K probíhající rekonstrukci mostů jsme letos v březnu zahájili stavbu tzv. průpletového úseku, kde došlo k propojení připojovacího pruhu od ulice České mládeže s odbočovacím pruhem na silnici I/14, který má za cíl zajistit bezpečnější provoz,“ dodala Zikešová.

Práce na průtahu Libercem začaly loni na jaře bouráním pravé poloviny silnice ve směru od Turnova na Děčín. Mosty ze 70. let minulého století byly v havarijním stavu, jejich rekonstrukce se připravovala několik let. Provoz na nich byl před rekonstrukcí omezený, mosty byly na některých místech podepřené, vozovka zúžená.

„My jsme demolovali a znovu vystavěli polovinu, která byla z let 1974-75, ta druhá polovina je podstatně mladší, je z 90. let. Oběma polovinám se budeme věnovat pokud jde o údržbu, a následující dvě, možná tři desetiletí se žádné takto rozsáhlé rekonstrukční práce dělat nebudou," řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Na zrekonstruovaném průtahu I/35 Libercem se sníží rychlost na 80 kilometrů v hodině z původní devadesátky. Na žádost policie bude rychlost snížená už od vjezdu do Liberce.

Z průtahu by měla nejpozději do nedělních 19 hodin zmizet všechna dopravní omezení s výjimkou těch před tunelem, kde se bude pracovat zhruba do poloviny prosince.