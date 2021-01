Jako první přijde na řadu oprava úseku Sokolské ulice od křižovatky u Malého divadla směrem k Nové Pastýřské. Práce tam začnou letos rekonstrukcí sítí, v příštím roce bude následovat výměna povrchů. Další etapa se zaměří na Jabloneckou ulici od Šaldova náměstí po křižovatku s Klášterní ulicí. Tam budou práce koordinovány s výstavbou nového Centra urgentní medicíny. Třetí etapa se dotkne přímo Šaldova náměstí a nakonec přijde řada na nejsložitější úsek Sokolské ulice od Šaldova náměstí po Novou Pastýřskou pod Krajskou vědeckou knihovnou.

Zdroj: Deník / Jakub Volný„Čeká nás složitý úkol, a to vypořádat se s rekonstrukcí sítí v samém centru Liberce. Úsek komunikace měří celkem 1200 metrů. Zajímavostí je, že například vodovod v úseku Šaldova náměstí – Textilana je z roku 1902 a kanalizace pod Šaldovým náměstím je z roku 1940. Ostatní pochází z 50. let minulého století. Nejstarší kanalizace je ze Šaldova náměstí k Pastýřské, a to z roku 1900,“ uvedl primátor města Jaroslav Zámečník.

Silnici v současné době vlastní Ředitelství silnic a dálnic. „V roce 2021 ji bude přebírat Liberecký kraj. Ten ji ve spolupráci s městem zrekonstruuje, dojde k výměně sítí a v roce 2026 si celý úsek převezme do majetku město,“ doplnil Zámečník. Liberec kvůli tomu podepsal s krajem memorandum o vzájemné spolupráci.

Město chce zároveň využít plánované rekonstrukce sítí a upravit silnici v Jablonecké ulici. Zvýší se počet parkovacích míst, vybudují cyklopruhy a aleje, rozšíří se chodníky a zmodernizuje se veřejného osvětlení. Odhadované náklady jsou kolem 61 milionů korun. Rekonstrukce silnice v horním centru města ovlivní plynulost dopravy, Šaldovo náměstí je totiž hlavním dopravním uzlem, přes který denně přejede 30 tisíc aut.

Plánované změny na úseku přes Šaldovo náměstí souvisejí s tím, že komunikace byla projektovaná jako silnice první třídy, což se odrazilo například na její šířce, kterou chce město v budoucnu zredukovat. „Zachováme ale její kapacitu, stále půjde o jednopruhovou obousměrnou komunikaci tak, jak ji známe. Budeme ale moci rozšířit parkovací místa pro rezidenty a návštěvníky asi pro 200 aut. Vybudujeme tam cyklopruhy a rozšíříme chodníky tak, aby to bylo příjemnější pro chodce,“ vysvětlil městský architekt Jiří Janďourek. Dodal, že jak v Sokolské, tak Jablonecké ulici je v plánu vysadit aleje a doplnit prostor městským mobiliářem včetně nového osvětlení.

Vedení Liberce si od úprav slibuje zklidnění dopravy v centru. Náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost si rozdělí město s krajem na polovinu. Liberecký kraj zaplatí rekonstrukci samotné komunikace, Liberec se pak úpravy okolí.