Ani po sloučení škol staletá textilní tradice z kraje nezmizí. Textilní obory oděvnictví a textilnictví zůstávají stále zachovány a navíc posílí o možnosti výuky v centru odborného vzdělávání průmyslové školy. „Tradice pokračuje dál a co víc, bude odpovídat standardům současné doby, a to s využitím tradičního know-how,“ sdělil náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Jiří Čeřovský.

„Naším hlavním cílem je vytvoření prostoru pro vzdělávání, které následuje trendy v průmyslu a v oblasti moderních technologií, a to jak ve strojírenství, tak v textilnictví, které mají v kraji silnou tradici a hlavně budoucnost,“ zdůraznil ředitel školy Semerád. Určitými změnami projde také obor Textilnictví, jehož obsah by měl více reagovat na potřeby strojního průmyslu a moderních technologií v textilním průmyslu.

„Směřování absolventů textilních oborů by mělo být také možné do odvětví průmyslu, jakými jsou nanovlákna či textilie se specifickými vlastnostmi, a také a do zdravotnictví, například aplikace léků pomocí RNA vláken a podobně. Škola bude dále rozšiřovat, prohlubovat a zintenzivňovat spolupráci s významnými sociálními partnery, jimiž jsou ČEZ, Magna, Benteler, Jablotron, ELMARCO či Technická univerzita v Liberci,“ doplnil Čeřovský.

Nová vizuální identita liberecké školy propojuje podstatu obou oblastí, strojírenství a textilnictví. Autor loga se inspiroval přímo v průmyslu, a to ve tvaru průmyslových robotů, cívek nití, starých šicích strojů a podobně, ale také v propojení obou budov školy na mapě Liberce. „Důležitým krokem, který může být vnímán jako určitá paralela k novému začátku naší školy, je také rozhodnutí, že nyní budeme na veřejnosti vystupovat pod novým jménem, nebo chcete-li značkou, Průmyslovka Liberec. V něm se skrývá to, jak školu téměř každý v regionu stejně zná a mluví o ní, a především podstata jejího nového směřování, tedy připravit studenty na skvělé uplatnění v průmyslu podle jeho aktuálních potřeb,“ osvětlila Kateřina Arnoldová z agentury Marketing K2, která se svým týmem stojí za novou identitou školy.

Vznikl i nový školní web. „Naším dalším společným cílem je ukázat, že studium technických oborů je vhodné i pro dívky. Jedním ze stěžejních hesel školy proto bude ‚Boříme mýty! Technika je i pro holky!‘,“ dodala.

Areál bývalé textilky v Tyršově ulice navíc projde přeměnou. V jejím dvoře se zbourá montované přízemní stavení a místo něj vznikne třípodlažní stavba, v níž by vzniklo deset či jedenáct učeben, dále šatny, kabinety a sociální zařízení. V další etapě by v objektu dílen, o jejichž některé stroje projevilo zájem Národní technické muzeum, vznikly odborné učebny, to znamená počítačová učebna, chemická laboratoř, a podobně. Rekonstrukce se dočká i historická budova textilní školy.

„Je zapotřebí vyměnit okna, provést rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení, ani úroveň sociálních zařízení neodpovídá současným požadavkům. V hlavní budově je 12 učeben a po rekonstrukci by v ní zůstaly kmenové třídy. Celkem by tedy po vybudování zmíněné přístavby v zadním traktu vzniklo třiadvacet až čtyřiadvacet kmenových tříd,“ nastínil změny Semerád.

Do budoucna by vedle současných oborů mohlo vzniknout i technické lyceum zaměřené na management kybernetické informační bezpečnosti a na umělou inteligenci. „Jeho absolventi by neměli mít nouzi o uplatnění. Do budoucna by totiž měla mít každá firma nad padesát zaměstnanců člověka, který se bude zabývat kybernetickou informační bezpečností. Právě ona, spolu s umělou inteligencí, jsou tématy, kterým patří zítřek,“ uzavřel ředitel.