Technické muzeum, které letos slaví desetileté výročí své existence, v současnosti zabírá většinu prostoru bývalých Libereckých výstavních trhů. Jak vyplynulo z návrhu studie, pro veřejné funkce by zůstaly pavilony podél Masarykovy ulice. Podle architekta Ivana Gogoláka, který se na vypracování studie podílel, představuje největší změnu otevření území a jeho prostupnost a umožnění kultivace veřejných prostranství, aby bylo území co nejvíc přístupné hlavně pro pěší. V rámci výstaviště se počítá se zachováním veřejné funkce, ale zároveň přibude občanská vybavenost. V zadní části směrem k Durychově ulici lze umístit městské bydlení v obdobném charakteru navazující čtvrtě.

Představení studie veřejnosti proběhne v úterý 4. června od 17 hodin v libereckém Kině Varšava a připomínky k návrhu lze písemně podávat do 18. června. Už nyní ale existuje petice, která protestuje proti záměru územní studie Výstaviště a organizuje ji Technické muzeum Liberec. „Primárním cílem petice je uchránit území jako prostor pro veřejné aktivity. Myslíme si, že se jedná o poslední místo v centru Liberce, kde mohou rodiče s dětmi trávit volný čas bez obav, že děti vběhnou pod auto,“ řekl Deníku mluvčí Technického muzea Liberec Jiří Konvalinka.

„Studie odkazuje na původní plán od rakouského urbanisty a architekta Camilla Sitteho ze začátku 20. století, abychom naplnil podstatu a charakter zástavby blízkého zahradního města. Nebo variantně to je i tak, že v čele centrálního prostoru může vzniknout i veřejná stavba. Město bude mít možnost určité volnosti v rámci regulace územní studie,“ zdůraznil Gogolák. „Není ambice vytvořit novou čtvrť, ale doplnit to, co zde už je. Posílit městskou osu Masarykovy ulice, zároveň se pomohlo části směrem k Tržnímu náměstí a jeho okolí a ve vztahu k postupně dobudovávanému vnitřnímu okruhu po kraji řešeného území,“ doplnil architekt.

Mezi obdobné studie architektonické kanceláře gogolák + grasse patří například Jižní centrum města Prostějova, kdy šlo o dostavbu historické židovské čtvrti nebo zpracovávaný nový pohled na rozvoj centra města Košice. Obě tyto zakázky jsou zpracovány na základě regulérní architektonické soutěže.

Územní studie Výstaviště.Zdroj: gogolák + grasse

Na zadání se spolupodílela i Kancelář architektury města. „Pro nás bylo klíčové z hlediska urbanistické struktury otevřít a propojit ulici Gorkého, kterou chápeme jako paralelní ulici k Masarykově třídě, jen s trochu jiným charakterem,“ podotkl náměstek náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Petici představili na Muzejní noci

Důvody, proč se v muzeu rozhodli pro petici, přibližovali návštěvníkům během Muzejní noci, která se uskutečnila minulý pátek. „Nevynucovali jsme si podporu, ale snažili se vysvětlit, o co nám jde. Troufnu si odhadnout, že tři čtvrtiny oslovených s naším názorem souhlasily,“ podotkl Konvalinka. Svůj podpis připojil například Jiří Klabík z party modelářů North Climbing Session. Spolu s dalšími členy stojí za výstavbou dráhy pro RC modely v areálu Technického muzea Liberec. „Chci podpořit jedno z mála míst v Liberci, které je věnované trávení volného času jinak než u televizních obrazovek či počítače,“ přiblížil svůj názor.

Podle náměstka primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adama Lenerta vzniká petice trochu předčasně, byť chápe obavu o budoucnost Technického muzea Liberec. „Vytvořili jsme návrh, který může kdokoliv připomínkovat. Ještě není nic definitivě rozhodnuté,“ sdělil náměstek. „Na základě veřejného představení chceme získat další připomínky. Území vnímám jako jedno z nejcennějších ve městě, které máme,“ uzavřel Lenert.

