Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ podpořily Liberecký kraj i město Liberec

Myslela jsem, že mě má rád, ale dal mi na výběr: buď dítě, nebo on. Nevím, co mám dělat. Byt patří příteli a nevím, kam bych šla. Tak začíná jeden z mnoha příběhů žen, které neplánovaně otěhotněly. Ženám, které se dostaly s nečekaným těhotenstvím do složité životní situace a které se cítí okolnostmi nebo rodinou nuceny k potratu, nabízí pomoc projekt „Nesoudíme. Pomáháme“.

Jaroslava Trajerová představuje projekt. | Foto: Archiv hnutí