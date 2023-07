/FOTO, VIDEO/ Patnáct milionů včelek vyrazí do terénu, sesbírá sladké šťávy květin či stromů a přiletí zpět do úlů. Následně odpaří vodu, přidají enzymy a další včelí látky, zahustí a umístí do plástů. Ty si včelaři vezmou a med z plástů vytáčí v medárně. Stočený a vyčištěný med uloží do barelů a jakmile přijde správná doba, stočí ho do sklenic. Přesně takovou cestu má za sebou Med od Čertovy zdi, který se může pyšnit oceněním Výrobek roku Libereckého kraje, než se objeví na pultu. „Ke včelaření jsem se dostal trochu oklikou, a popravdě řečeno, tak trochu neplánovaně. Je pro nás stále koníčkem, ale přesto se snažíme pracovat na úrovni profesionálních včelařů,“ podotkl majitel Včelí farmy Smržov Tomáš Moravec s tím, že svým názvem med odkazuje na regionální národní přírodní památku.

Včelí farma Smržov uspořádala Den se včelami. Návštěvníci si vyslechli komentovanou prohlídku. | Video: Jiří Louda

Včelstva chovají v nástavkových úlech umístěných na stálých i kočovných stanovištích. Nástavkový systém umožňuje přirozené vedení chovu silných včelstev, kočování zase nabízí možnost plně využívat snůškového zdroje a podle potřeby převážet včelstva k opylení zemědělských produktů. „Chováme včely jednak na med, tak i na oddělky pro nová včelstva,“ upřesnil.

Na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje si připravili na včelí farmě Den se včelami jako obdobu dne otevřených dveří. Malí i velcí návštěvníci měli příležitost prohlédnout si včelnici a dozvědět se celou řadu informací nejen o historii včelařství. Zvídavé děti vyrazily na lesní stezku, kde na ně čekaly otázky ze života včel a přírody. Některé z nich se staly na moment včelařem díky stloukání rámečků či výrobě svíček ze včelího plástu. Přestože existují včelí kroužky pro děti, nemusí se jejich účastníci této aktivitě v budoucnu věnovat. „Nadšení včelaři se často rekrutují z řad maminek na mateřské dovolené. Mají pocit, že by tak mohly být spolu s dětmi blíže přírodě,“ řekl Moravec.

Na místě nechybělo ani občerstvení. Součástí programu byly ochutnávky medu, dospělí okoštovali medovinu. Zájem návštěvníků vzbuzoval i stánek Jiřiny Růtové, která se domácímu pečení perníčků podle tradiční receptury věnuje téměř třicet let. Mistryně z Podještědí má už dva roky zajištěný přísun medu od svého vnuka, který propadl včelařství. „Hodně si vážím ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje. Dostala jsem ho i jako uznání za svou práci s dětmi. Říkám si, že kdyby jedno z nich u zdobení perníčků zůstalo, stálo by to za to,“ svěřila se se smíchem regionální tvůrkyně. Peče perníčky různých tvarů i velikostí. Její originální perníkářský odráží místní, podještědské, i rodinné tradice. U chlapců se těší oblibě perníčky ve tvaru traktoru a motorky, u dívek bodují koně a jednorožci. „Nejčastěji mě nové motivy napadají v noci, když je klid,“ dodala. V roce 2015 oslavila 20 let svého cukrářského provozu.

Zdroj: Jiří Louda

Do Smržova dorazili Lenka a Petr Konfrštovi, kteří nabízeli aroma kameny z hájenky pod Kletí. Jedná se o dekoraci, která nahradí všechny jednorázové bytové vůně, parfémy a difuséry. Tento low-waste produkt je ekologický, esteticky atraktivní a stoprocentně rozložitelný. „Začalo to jako příběh lásky k přírodě, vášně pro vůně a touhy po harmonii v našich domovech. V srdci jihočeských lesů, na úpatí hory Kleť jsme se rozhodli spojit své síly a vytvořit něco úplně nového, co naše planeta ještě neviděla,“ zdůraznila Konfrštová.

Jak přiblížil dlouholetý včelař, v České republice oproti ostatním evropským zemím převažují hobby včelaři. Profesionálové to mají podle něj těžší, musí splnit podmínky fungování potravinových provozů. Obecně je velká poptávka po medu v létě, ve Smržově evidují největší zájem před Vánoci a kolem Velikonoc. Do budoucna už neplánuje farmu rozšiřovat. „Do důchodu to už vystačí. Nyní doděláváme nový potravinový provoz pro stáčení medu se skořicí, to je naše novinka,“ dodal Tomáš Moravec.