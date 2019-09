Důvodem je několik let stará kontroverzní smlouva. Představenstvo libereckého dopravního podniku (DPMLJ) teď kvůli ní podává trestní oznámení na neznámého pachatele.

Plnička v Jablonci nad Nisou vyrostla v roce 2011 jako společný projekt dopravního podniku a firmy BusLine. Následně přešla pod křídla soukromé společnosti DP Česká Lípa. Podnájem byl sjednán na třicet let, do roku 2044, ve smlouvě a návazných dodatcích se pak dopravní podnik zavázal k dalším nevýhodným povinnostem.

Podnik se například zavázal odebírat minimálně 25 tisíc kilogramů plynu měsíčně a také k téměř výhradní exkluzivitě. „To vše jednoznačně ukazuje na pro DPMLJ nevýhodnost podepsaných smluv a je zřejmé, že DPMLJ vznikla a vzniká škoda v řádech miliónů korun,“ uvedl dopravní podnik v úterní tiskové zprávě.

„Z uvedených závažných důvodů je současné představenstvo DPMLJ s péčí řádného hospodáře v dané věci nuceno podat trestní oznámení na neznámého pachatele,“ vyjádřil se podnik.

Na problematickou smlouvu přitom někteří politici upozorňovali již v minulosti. „O tom, že tam došlo k machinacím, jsem přesvědčen už pět let,“ reagoval dnes již opoziční liberecký zastupitel Josef Šedlbauer (Změna pro Liberec). Ještě vloni v dubnu ale tehdejší vedení podniku kritiku odmítalo s tím, že je smlouva „poplatná době uzavření a tehdejší situaci na trhu.“ To bylo jen chvíli předtím, než v sídle podniku udělali zátah policisté.

„Stačí se podívat, kdo tehdy dopravní podnik reprezentoval. To jsou lidé, kteří dnes mají na krku obvinění z manipulace s veřejnými zakázkami a uzavírání nevýhodných smluv,“ připomněl Šedlbauer. Tato konkrétní smlouva je podle něj jednou z komplexu podezřelých smluv.

Po policejním zátahu, po němž byl obviněn například tehdejší ředitel podniku Luboš Wejnar či předseda představenstva Pavel Šulc, se vedení podniku obměnilo. Nové představenstvo bylo ustanovené loni v dubnu. Právě to za aktuálním trestním oznámením kvůli plničce stojí.

„Seznámit se s těmi dokumenty trvalo nějaký čas, na spoustu věcí potřebujete právní názor, nyní jsme dospěli do této fáze, kdy jsme schopní říct, že jsou ty smluvní vztahy – eufemisticky řečeno – špatně,“ řekl Deníku předseda představenstva Michal Zděnek. Podle něj by podnik rád smlouvu revidoval. „Abychom autobusy naplnili, tři naši řidiči jezdí celou noc tam a zpátky. To jsou úplně vyhozené peníze,“ dodal. Jestli se ale smlouvu revidovat podaří, není jasné.

Podle Šedlbauera, který se záležitostí dlouhodobě zabýval, je hlavní problém především v dodatku ke smlouvě z roku 2014. „Byl uzavřen dva týdny po komunálních volbách, smlouva se jím ještě prodloužila,“ připomněl. Pod tímto dodatkem je podepsán tehdejší předseda představenstva Roman Šotola a jeho místopředseda David Václavík.

Přesto dopravní podnik podává trestní oznámení na neznámého pachatele. „Je to proto, že nevíme, kdo přesně to způsobil, a je potřeba to vyšetřit komplexně, kdo to navrhoval, kdo to schvaloval a podobně,“ uzavřel Zděnek.