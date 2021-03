O děti rodičů vybraných profesí se v Liberci postará ZŠ 5. května, ZŠ a MŠ Barvířská a MŠ Motýlek na Broumovské. V Liberci zůstanou otevřené dvě školy

Děti v rouškách. Ilustrační foto. | Foto: Luboš Jeníček

Rodiče vybraných profesí mohou od pondělí 1. března po dobu nouzového stavu předat do těchto škol své děti ve věku od 2 do 10 let. Péče bude zajišťována od pondělí do pátku, a to v době od 6 do 20 hodin.