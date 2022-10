Školáci sázeli stromy po dohodě s obcí a ve spolupráci s místními lesníky. „Místo jsme vybrali, protože má konkrétního vlastníka. Je to obecní pozemek a výsadba nelze dělat bez souhlasu vlastníka pozemku. Takže máme jistotu, že tady mohou stromky růst a vydrží i do budoucna. Je to nová zeleň do krajiny, pro lidi, zvířata i pro ptactvo a vznikne také protihluková stěna u rychlostní komunikace, která bude zachycovat i nečistoty,“ popsal Jan Urbánek z Mysliveckého spolku Polomy ze Stráže nad Nisou.

Děti nejenom sázely mladé stromky, ale také pro ně vykopávaly jámy. Vyzkoušet si, že to není nic snadného, mohl kdokoli z nich. Do akce se jich zapojilo asi třicet.

„Moc se mi to líbí, mám ráda přírodou a je fajn, že se o ni takhle staráme. Také se snažím dělat i jiné věci, já sama omezuji maso nebo třeba vytahuji doma spotřebiče ze zásuvek,“ vyjmenovala Jana Stejskalová, žákyně 9. třídy. Navíc oceňuje, že díky projektu se může seznámit s jinými národy. „Ubytováváme doma Němku a chci s ní zůstat v kontaktu i dál,“ dodala dívka.