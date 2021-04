Uplynul rok s covidem-19 a epidemie nadále ovlivňuje dění ve společnosti a životy lidí. Některé z nich bezpečnostní opatření zasáhla natolik, že se nemohu věnovat své profesi. Takovým příkladem je liberecký fotograf Radek Drbohlav, který se ale rozhodl nepropadat černým myšlenkám.

Příroda vs město aneb fotograf v karanténě. | Foto: Radek Teope Drbohlav

Loni v době nejtvrdšího lockdownu stvořil povedené koláže. Na nich se například Pražská ulice přeměnila v Levandulovou a Soukenné náměstí zaplavila voda. Chtěl povzbudit lidi, roztříštit tu záplavu negativních zpráv. To se mu povedlo a na Facebooku sklidil úspěch. „Nyní jsem je jen sdílel jako vzpomínku. Paradoxně je situace vlastně stejná jako loni, tak se to hodí. Lidé fotky sdílí mezi sebou a baví je to. To mě těší a i o tom je moje povolání,“ podotkl fotograf.