Nejvíce podvodů v kraji má spojitost s prodejem zboží na bazarových portálech. Podvodníci se zaměřují na ty lidi, kteří nabízejí bazarové zboží. Nejčastěji je kontaktují přes aplikaci WhatsApp formou textových zpráv. Jejich telefonní číslo najdou jednoduše ve zveřejněném inzerátu. Předstírají pak zájem o koupi věci a po krátké výměně zpráv jim namluví, že peníze uloží u kurýrní služby, která pro zboží přijede. Pošlou jim webový odkaz pro potvrzení platby, kde jsou vyzváni k tomu, aby do něj zadali údaje o platební kartě včetně CVC kódu a nebo přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. „Pokud to lidé udělají, podvodníci z jejich konta převedou všechny peníze na své bankovní účty. Ačkoliv klientům banky přichází vždy na mobil upozornění na to, že je na jejich účtu připravena odchozí platba, kterou mají potvrdit, lidé ji odsouhlasí v domnění, že se jedná o avizovanou příchozí platbu od kupujícího. K těmto omylům dochází především proto, že lidé tyto notifikace od banky nečtou pozorně,“ zdůraznila Baláková.

Policie se rozhodla uveřejnit autentickou konverzaci mezi podvodným gangem a paní Petrou z Libereckého kraje, která prodávala na bazarovém portálu dětskou bundu za 450 korun. Tu najdou čtenáři pod článkem v infoboxu. V tomto případě oběť podvodu pod vlivem manipulace gangu potvrdila odchozí platbu ze svého účtu ve výši 52 900 korun. Brzy to ale odhalila a nechala platbu ve své bance okamžitě zablokovat. „Peníze se proto k podvodníkům nedostaly a Petra je získala zpět. Pachatelé si na jejím účtu připravili k odeslání ještě 5 290 euro, tuto transakci už nepotvrdila,“ popsala případ mluvčí s tím, že pachatelé zatím zůstávají v anonymitě a jejich dopadení nebude vůbec jednoduché.

Jak zdůraznila Baláková, lidé by měli s přístupovými údaji ke svému internetovému bankovnictví nebo s údaji k platební kartě budete zacházet uvážlivě. „Pokud vám má někdo za zboží zaplatit, potřebuje k tomu znát jen číslo vašeho účtu. Očekáváte-li příchozí platbu, nikdy nikam nezadávejte údaje ke své platební kartě ani přístupové údaje k vašemu internetovému bankovnictví,“ dodala.

Podvodná konverzace



11.08.22 18:48 podvodník: Dobrý den, je aktuální ? Prošívaná, zelená bunda Nord Blanc 450 Kč



11.08.22 18:48 Peťula: Dobrý den,ano je aktuální, máte zájem?



11.08.22 18:50 podvodník : Stav je dobrý, jak to chápu? protože vypadá jako nový ?



11.08.22 18:51 Peťula: Vypadá opravdu dobře ?



11.08.22 20:34 podvodník: Dobře ? v tom případě je to v pořádku. A cena je velmi dobrá, štěstí, že nabídka je nová a já si toho všimla jako první. V tuto chvíli nemohu zboží dostat osobně a tak bych si ráda objednala doručení přes Zásilkovnu. Dnes můžu zaplatit a kdykoli ? Veškeré náklady na dopravu jsou na můj účet



12.08.22 08:31 Peťula: Dobře, poprosím vás tedy o zaslání částky 529,- Kč (bunda 450+79 Zásilkovna) na číslo účtu: X X X X X X, jak budu mít peníze na účtě, tak vám bundu pošlu

12.08.22 8:32 Peťula: Ještě mi napište vaše iniciály: jméno, email, telefon a pobočku Zásilkovny, kam chcete bundu poslat. Děkuji



12.08.22 10:25 podvodník : Dobře, tak teď zaplatím za zboží a dopravu ☺️

12.08.22 10:26 podvodník : Hotovo, klikněte na odkaz a pak klikněte na tlačítko Další, vyplňte údaje a obdržíte platbu ☺️ Po obdržení peněz vás kontaktuje zaměstnanec Zásilkovny ? https://zasilkovna-cz.best-pay.site/cash9844689771

12.08.22 10:41 podvodník : Zde prosím zadejte své datum narození

12.08.22 10:42 podvodník : Toto vám napsala podpora v chatu na stránce s účtenkami.

12.08.22 10:42 podvodník : Je třeba zadat datum narození

12.08.22 10:44 podvodník: Chat s podporou se nachází v pravém rohu stránky (dole).



12.08.22 10:48 Peťula: Už by to mělo být v pořádku



12.08.22 10:49 podvodník: V aplikaci mobilního bankovnictví vám bylo zasláno potvrzení, prosím, přijměte je.



12.08.22 10:52 Peťula: To si ze mě děláte pr**l neee???



12.08.22 10:52 podvodník: Proč?



12.08.22 10:53 Peťula: Vy jste mě připravila o peníze o 52900???



12.08.22 10:54 podvodník: Ne, nepotvrzujete odpis, ale transakci číslo 52900.

12.08.22 10:55 podvodník: musíte provést potvrzení, aby byla transakce potvrzena a vy jste obdržela peníze za prodej.

12.08.22 10:55 podvodník: takto funguje nový formulář pro doručení

12.08.22 10:56 podvodník: Potvrzení posledního potvrzení v mobilní bankovní aplikaci



12.08.22 10:56 Peťula: Ale mě se strhlo na účtě 52 900, tak co je to????



12.08.22 10:57 podvodník: je to ověření, nebojte se, musíte si vzít potvrzení, pak dostanete vše zpět na svůj účet a moje peníze budou připsány

12.08.22 11:01 podvodník: Kód můžete naskenovat a provést jej vlastním způsobem

12.08.22 11:26 podvodník: zda můžeme potvrdit naši transakci?

12.08.22 11:27 podvodník: Budete mít čas to potvrdit, protože operátorka mi řekla, že jste zrušila.



12.08.22 11:31 Peťula: Já jsem to musela všechno, všechno zrušit. Zrušila jsem celé moje bankovnictví, je to nějaký podvod, takže vám už nic potvrzovat nebudu!!!