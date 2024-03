Místní učitelka matematiky Magdaléna Nováková by svůj styl výuky popsala jako adaptibilní. Při vedení žáků používá různé způsoby, od drilu přes vysvětlování k objevování a odvozování a praktické úlohy ze života až po klasické učebnicové slovní úlohy a samostatnou i skupinovou práci. „Poctivě se věnujeme matematice. Žáci jsou takto vedeni už od prvního stupně, my jen přebíráme štafetu s vědomím, že ji budeme opět někomu dalšímu odevzdávat. A cokoli se žáci naučí, se jim může v dalším vzdělávání i v životě hodit,“ informovala s tím, že v hodinách panuje pracovní atmosféra. „Žáci počítají, chodí k tabuli a učí se vysvětlovat své myšlenkové pochody, někdy si radí navzájem, někdy počítají na čas, někdy soutěží, někdy spolupracují a často pracují s chybou,“ doplnila.

Časté opakování látky, která dělá problémy, oceňuje žáky 9. třídy Michaela Pacholková. Ona sama se chystá Střední školu sociální a pedagogickou Jana Blahoslava v Hejnicích a čekají ji přijímací zkoušky z českého jazyka a právě i matematiky. „Paní učitelky jsou skvělé. Vše se nám snaží vysvětlit, abychom to pochopili a zbytečně nedělali chyby,“ svěřila se žákyně.

Proč se u přijímaček z češtiny daří nejlépe žákům z Křesťanské školy v Liberci?

Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského patří mezi poměrně malé školy, kde jsou třídní kolektivy naplněné většinou do dvaceti žáků. Dobře se zde znají, žáci snadno a rychle načtou jednotlivé učitele i školu jako celek a vědí, co mohou čekat. Jak zdůraznil její ředitel, pro takový úspěch u přijímacích zkoušek je potřeba mít aktivně zapojené vždy všechny strany výchovně-vzdělávacího procesu. „Tedy vedle učitelů s odborností, otevřeným srdcem pro děti a láskou ke svému předmětu, také žáky, kteří se chtějí vzdělávat a posouvat, a také rodiče zodpovědné za vzdělávání svých dětí a podporující školu. Když toto funguje, je celkem dobrá šance uspět,“ osvětlil Pabián.

Stěžejní roli podle něj hraje i motivace. Razí heslo „připravujeme žáky pro život“, snaží se o to, aby každý žák dosáhl svého osobního maxima, měl před sebou výzvy a dokázal překonávat překážky. „Neprožívám tlak, že naši všichni žáci se musí stát studenty středních škol. Jde nám o to, aby se ocitly tam, kde je jejich srdce. Někteří nám rovnou říkají, že by se chtěli přihlásit na učiliště, protože je baví práce rukama a my je v tom podporujeme,“ podotkl ředitel.

Prodloužit nebo zachovat? Studie ukázala šest podob budoucí lanovky na Ještěd

S motivací pracuje i sama Nováková. Klade na žáky zodpovědnost za svoji práci. Kdo je zodpovědný, tomu se daří a není už třeba žádné jiné motivace. „Někdo potřebuje trochu víc pomoci, tak mu ji poskytujeme, aby to příště zvládl sám. Jsem na žáky laskavá i přísná, záleží, kdo potřebuje jakou motivaci. Někoho motivuje ukázat mu, co vše bude umět. Někdo jiný by se ale vyděsil, tak učivo dávkuji nenápadně. Nakonec dojdeme ke stejnému výsledku, žáci si dovednosti osvojí, někteří výborně, jiní alespoň trochu,“ podotkla učitelka matematiky.

Budoucí architekti vzdali poctu Karlu Hubáčkovi. Věnovali mu interaktivní objekt

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních matematických úlohách se žákům z této liberecké základky u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy. Nejlépe si vedou v „početních operacích a dělitelnosti“ (zvládlo v průměru 67,78 % žáků) a v „převodech jednotek“ (66,25 %), naopak problémy jim dělají úlohy na „lineární rovnice a soustavy rovnic“ (3,33 %). Pro vyučující matematiky bylo překvapení, že jim jdou nejhůře rovnice, protože patří mezi oblíbená témata žáků a baví je řešit tento typ úlohy. „Rovnice v testech Cermat vždy prověří více jevů najednou. Stačí, aby v jednom udělali při testech chybu, například obávané znaménko mínus před zlomkem, mají celou rovnici špatně. V hodinách jsou vedeni k provedení zkoušky, tak na chybu přijdou. V testu ale zkoušku nedělají, rovnice tak zůstane s chybou,“ zdůraznila Nováková. Pokud zkouší testy Cermat na kroužku nebo v hodině, zabývají se pak úlohami, které dopadly statisticky nejhůře. „Rovnice k nim nikdy nepatřily, ani se na ně nijak zvlášť neptají. Pokud zjistí, že je nevyřešili dobře, umí si najít chybu. Zajímalo by mě, jestli je to statisticky podobné i jinde, protože jsem opravdu překvapená,“ dodala.