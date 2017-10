Příjezd ke školce v Klášterní ulici bude bezpečnější

Liberec – Liberecké radnici se po letech snad konečně podaří zlepšit kritický příjezd a parkování pro rodiče dětí z Mateřské školy Klášterní v Liberci.

Mateřská školka. Ilustrační foto.Foto: Deník / Koblihová Stanislava

Potvrdila to mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová. „Dopravní situace za budovou Polikliniky Klášter je léta velmi riskantní a nedala se prakticky řešit, protože město nemělo dosah na okolní pozemky,“ vysvětlila mluvčí. Zastupitelé Liberce na čtvrtečním zasedání souhlasili s výkupem rozsáhlého parku, který nyní umožní vybudovat i dostupné parkování. Do MŠ Klášterní nyní dochází 140 dětí, z toho 40 do speciálních tříd. Řada z nich přitom trpí nejtěžším typem postižení, např. poruchou autistického spektra, těžkými vadami zraku či tělesným postižením. Město za park zaplatí 2,5 milionu korun.