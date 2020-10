Krajským hygienikům trvá déle vytrasovat všechny kontakty nakažených a roste také počet nemocných ve věkové kategorii 65 plus. Ve zvláštním režimu se ocitl také hejtman Martin Půta. Ten byl vytrasován v rámci epidemiologického šetření kvůli pracovnímu kontaktu z minulého týdne.

Hejtman je kvůli koronaviru ve zvláštním režimu

Test na koronavirus měl hejtman sice negativní, ale přesto musí jako člověk nezbytný pro základní fungování kraje následujících 14 dní dodržovat speciální režim.

„Musím minimalizovat kontakt s ostatními pracovníky. Používat respirátor FFP2 bez výdechového ventilu, jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin. Dvakrát denně si měřit teplotu a při pobytu doma se chovat jako v karanténě. A 14. den ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou musím znovu podstoupit test PCR,“ napsal Půta na Facebooku.

Zvláštní režim hejtmana potvrdil také ředitel Krajské hygienické stanice (KHS) v Liberci Vladimír Valenta. Dodal, že v posledních dnech přibývá v kraji okolo 200 nakažených denně. „Negativní vývoj je také u těch nejvíce zranitelných, tedy věkové skupiny 65 plus, kteří tvoří už asi 10 procent všech nakažených. Nicméně se nám nadále daří definovat ohniska nákazy. Trasování v některých případech překročilo dobu 24 hodin,“ řekl Valenta.

Podle něj už s největší pravděpodobností probíhá v kraji komunitní přenos, což by se mělo odrazit na nově zveřejněném vládním semaforu. „Největší ohnisko je Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, kde je už více než 100 případů,“ dodal Valenta.

Omezené fungování magistrátu

Na nové vládní omezení a zhoršující se situaci v kraji zareagoval také liberecký magistrát, který od pondělí omezuje úřední hodiny. „Prudký nárůst počtu nakažených na Liberecku za poslední týden nepodceňujeme,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník a dodal, že se magistrát na druhou vlnu epidemie připravil s předstihem a v koordinaci s KHS.

„V rámci úřadu a všech jeho budov jsme přijali maximum možných hygienických opatření, která snižují riziko nákazy. Zároveň uděláme vše proto, aby nedošlo k ohrožení zdraví jak zaměstnanců úřadu, tak občanů, pro něž jednotlivé agendy zajišťujeme,“ vysvětlil Zámečník.

Liberecký magistrát bude od pondělí 12. října fungovat pouze v pondělí a ve středu ve zkrácených časech od 8 do 10.30 hodin a od 14.30 do 17 hodin. V návaznosti na toto opatření magistrát na následující dva týdny pozastavil on-line rezervační systém. „Všechny objednané termíny budou zrušeny, a to včetně těch na pondělí a středy. Všem klientům bude odeslán informační e-mail,“ informovala mluvčí magistrátu Jana Kodymová.

Nemocnice v kraji mají podle krajského náměstka Přemysla Sobotky zásoby ochranných pomůcek na 4 až 8 týdnů. „Dá se říci, že situace v nemocnicích je stabilizovaná. Péče je zajištěná a stále ještě mají nemocnice určitou rezervu. Ve všech zařízeních se ale omezuje elektivní péče, protože velké operace vyžadují péči pacientů na oddělení JIP, které je nyní vyhrazené pro covidové pacienty,“ vysvětlil Sobotka.