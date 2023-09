Řada obyvatel považuje poslední pozůstatek továrního komplexu za jednu z libereckých ostud. „Měli to dávno zbourat. Když zbourali celou fabriku, je nesmysl tam jako památku nechávat jednu z budov,“ řekl Liberečan Honza. „Je to šokující vřed na tak krásním městě jako Liberec,“ netajila se svým názorem Petra, která kolem něj jezdí každý den do práce.

Zdroj: DeníkNaopak dobrodruzi a milovníci urbexu si nemohou pozůstatek slavné firmy vynachválit. Představuje pro ně zajímavý industriální objekt.

„Když jsem do budovy poprvé vstoupil, byl jsem v šoku, jakým způsobem je pohlcený schránkou času. Když má člověk k opuštěným budovám vztah, dokáže si představit, jak to v něm dříve fungovalo a jak se tam lidí chovali či pracovali,“ svěřil se vyznavač urbexu, který vystupuje pod svým alter egem Gennaro Dante.

Z historie

Textilní impérium v Liberci vybudoval v druhé polovině 19. století Johann Liebieg. Nová kapitola Textilany se začala psát po roce 1947, provázelo ji heslo „Textilana obléká moderního člověka“ a modrý trojúhelník se stylizovanou hlavou ovce. Zlatou éru ve svém poválečném vývoji zažila v 60. a 70. letech, kdy došlo k výrazné modernizaci všech závodů. V dobách největší slávy zaměstnávala kolem osm tisíc lidí. „Prioritou byla výroba pánských a dámských tkanin, v kolekcích se nabízelo i tištěné zboží, pleteniny a dekoračky,“ popsala historii závodu Vlasta Bergmanová v knize Textilana v obrazech a datech.