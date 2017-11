Při rekonstrukci kostela objevili pozdrav z minulosti

Bezděz – Ve věži kostela pod Bezdězem čekala téměř 150 let schránka. Po opravě střechy tam vloží novou.

Dobový tisk, fotka faráře, trojice zlatých křížků a dopis. Tak na první pohled vypadá odkaz našich předků zanechaný 27. července 1868 ve věži kostela svatého Jiljí v Bezdězu. Podobný bude i vzkaz následující, jen dobový výtisk rakouskou-uherských novin Volksfreund nahradí páteční vydání Deníku. Ano, v daleké budoucnosti někdo právě čte stejný článek jako vy.

NEJDŘÍV ZKLAMÁNÍ

Malý kovový váleček vyplněný několika dokumenty své doby nalezli stavebníci během probíhající kompletní rekonstrukce střechy kostela. Vzhledem k dlouhodobé tradici zanechávat v těchto stavbách časové schránky, i tu bezdězskou místní farář očekával. „Jaké bylo moje překvapení, když v cibuli na vrcholu věže nebyla. To jsem byl docela zklamaný. Ale asi za čtvrt hodiny volali, že to tam našli,“ vypráví farář Kamil Škoda. Jak tipoval, schránka se nejspíš uvolnila a zapadla do mezery mezi starým trámovím.

POTÍŽ S PŘEKLADEM

Po otevření kapsle nastal ještě jeden problém. Průvodní dopis je napsaný tehdejší němčinou, která je těžko srozumitelná i pro dnešní rodilé mluvčí. „Moje sestra dlouhodobě žije ve Švýcarsku, a i když umí německy výborně, text pro ni byl oříšek,“ říká starosta Bezdězu Jaroslav Cinkl. Nakonec se sestře podařilo najít třiadevadesátiletou Dagmar Schulze, která dopis přeložila do dnešní němčiny. Pokračovat překladem do českého jazyka už nebylo tak náročné.

„Tři malé křížky u dopisu, fotky a novin jsou starší než věž kostela postavená před sto lety,“ vypráví pisatel dopisu o nalezení obdobné časové schránky z doby barokní přestavby svatostánku. Ten je mimochodem nejstarší v Libereckém kraji, jeho základy pocházejí z 12. století.

PÍŠÍ DOPISY

Farář i starosta nyní chystají vlastní dopisy a předměty, které do věže začátkem příštího týdne vloží. Pokusí se popsat dnešní dobu a reálie, ony tři křížky pošlou zase dál. „Chtěl bych také přidat nějakou dnešní minci,“ zamýšlí se Kamil Škoda s tím, že většinou se dávají padesátikoruny. „Já bych ale byl pro dvacetikorunu, protože je na ní svatý Václav,“ směje se farář.

„Já myslím, že jich tam můžeme dát klidně víc,“ soudí starosta. Prostor na vrcholku věže je stísněný a nová časová schránka nemůže být o moc větší. Rozvaha ve volbě předmětů je proto na místě. Zvlášť pokud z našich novin nevyndají TV Magazín.