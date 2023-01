Vedoucí správního odboru na českolipské radnici Petra Dolečková zase potvrdila, že na území města Česká Lípa otevřou celkem 44 volebních místností, kde bude dohlížet 227 členů volebních komisí. „Vše máme připraveno. Komise máme plně obsazené a máme k dispozici i náhradníky pro případ, že by některý z členů komise náhle onemocněl,“ uvedla Dolečková. Jak podotkla, nejvíce voličů v České Lípě je v okrsku č. 1, který je zároveň sídlem ohlašovny, nejmenším okrskem města je okrsek č. 44 v Častolovicích.

V Novém Boru otevřelo všech 15 volebních okrsků. Volební místnosti tam jsou hlavně ve školách, ale třeba i v hospodě. „Všechny komise máme pětičlenné a máme i náhradníky. Členové absolvovali řádná školení. To, že o volby prezidenta ČR je velký zájem, svědčí i to, že máme asi 120 žádostí na přenosnou urnu, obvykle je jich kolem 50, rovněž voličských průkazů je 250, obvykle jich bývá daleko méně,“ řekl dlouholetý starosta Nového Boru Jaromír Dvořák (SLK).

Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. „A to platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, hlasování mu nebude umožněno,“ řekla Kroupová.

Jak upozornila, volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi. Teprve pak v prostoru pro úpravu hlasovacího lístku vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek se jménem kandidáta, kterého si vybere. Tento lístek už volič nijak neupravuje. Poté vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Jednou z prvních, kdo tak učinil v České Lípě u okrsku 1, byla i zdravotní sestra Marie: „Kampaň jsem dost sledovala, ale nijak emočně neprožívala. Každopádně jsem byla rozhodnutá využít svého práva a jít hlasovat,“ řekla Deníku před radnicí. V 16.30 byla volební účast v České Lípě odhadována na zhruba 19,34%.

Starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO 2011) se chystá volit v sobotu ve volební místnosti, která je v restauraci U Bohouše. „Bylo by fajn, kdyby každý splnil svou občanskou povinnost a přišel hlasovat. V naší nevelké republice je v těchto volbách výběr kandidátů dostatečný, aby si každý mohl vybrat. Nejhorší přístup je nejít volit,“ nabádala Volfová.

Přidal se i hejtman Martin Půta (SLK): „Jděte prosím volit a dejte svůj hlas kandidátovi, který nejlépe splňuje vaše představy o nejvyšším ústavním činiteli naší země v příštích pěti letech. Nenechte se zviklat řečmi o vyhozených hlasech. Taktizování si užijeme vrchovatě v druhém kole,“ vyzval Půta s tím, že v prvním kole volí Danuši Nerudovou. „Po dlouhých dvaceti letech je na čase, abychom v čele naší země měli opět osobnost, která nás povede směrem vpřed a bude nás dobře reprezentovat po celém světě. Přešlapování na místě, nedůstojných okamžiků nebo dokonce snah poslat nás někam na Východ máme za sebou v posledních letech víc než dost,“ soudil hejtman Půta.

Populární starosta Zákup Radek Lípa (SLK) se na sociální síti pochlubil, že nedlouho po otevření volební místnosti vhodil svůj hlas kandidátovi s číslem 4: „Volil jsem člověka, kterého jsem považoval za ideálního kandidáta na prezidenta naší republiky už před pěti lety, jenže nekandidoval. Zkušený a inteligentní diplomat, který má celosvětové renomé a věřím, že pozvedne jméno naší země. Potřebujeme za prezidenta člověka, který nás dokáže spojovat, nikoliv rozdělovat. Podle mého má takhle vypadat a takhle vystupovat státník, nejvyšší ústavní činitel, prezident České republiky – Petr Pavel,“ napsal zákupský starosta.

„Je to fičák“

Krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek (Piráti) odvolí v pátek v Postřelné u Jablonného v Podještědí. „Věřím, že si vybereme osobnost, která bude důstojnou reprezentací ČR. Bude s grácií a klidem obhajovat naše mezinárodní zájmy a nebude vykládat ústavu podle své aktuální nálady, jak tomu bývalo u předchozích dvou prezidentů,“ sdělil Deníku svůj osobní názor.

Poslanec ODS Vít Vomáčka z Kravař na Českolipsku také neopomenul komentovat na svém FB profilu historický okamžik prezidentských voleb: „Sociální sítě jsou plné emocí, erudovaných komentářů novodobých politologů, analytických rozborů, návodů koho a proč volit… Opravdu fičák. Zvláštní je, že se přispěvatelů většinou nikdo neptá, ale oni potřebu sdělit světu, koho budou volit, mají. To není můj případ. Já všechny stroze poprosím, aby k volbám šli,“ napsal zákonodárce Vomáčka.

Před pěti lety, v lednu 2018, byla volební účast v prvním kole prezidentské volby v 583 volebních okrscích Libereckého kraje 60,74 %. V okrese Česká Lípa (149 okrsků) byla účast v rámci kraje tradičně nejnižší 54,03%. Naopak na okrese Semily (120 okrsků) byl mezi voliči zájem největší, dosáhl na 68,34%. Liberecký okres se 194 volebními okrsky zaznamenal v prvním kole účast 60,77 % a okres Jablonec nad Nisou (120 okrsků) ještě o něco málo více, 61,87 % volební účast.

Druhé kolo tehdy v Libereckém kraji vyburcovalo k hlasování o příští hlavě státu ještě více voličů, přes 230 tisíc, volební účast v tomto finále tady dosáhla hranice téměř 65% (64,98%). Nejvíce hlasů napříč krajem získal v prvním kole Miloš Zeman (36,36 %), druhý byl Jiří Drahoš (26,55 %), oba se pak střetli v druhém kole, v němž zvítězil Miloš Zeman. Lidé rozdali v prvním kole 2018 své hlasy i Miloši Horáčkovi (11,41 %), Marku Hilšerovi (9,93 %), nebo Pavlu Fischerovi (8,73 %).

Úvodní kolo historicky první prezidentské volby v roce 2013 vyhrál na Českolipsku s 28,52 % hlasů Miloš Zeman. Se značným odstupem stál na druhé příčce Jan Fischer (19,56 %). Karel Schwarzenberg (17,70 %) by se zde do druhého kola vůbec nedostal. Oproti tomu v celém Libereckém kraji tehdy „kníže“ zvítězil. Získal si přízeň 24,1 % voličů. Současnému prezidentovi vyjádřila v prvním kole podporu dohromady pětina lidí z kraje. Unikátní situace před deseti lety nastala v okrsku Kozly na Českolipsku u kandidáta Jiřího Dienstbiera. Kdyby se volilo jen zde, druhé kolo by ani nebylo. Dienstbierovi hodily hlas celé dvě třetiny místních voličů. To vše při rekordní účasti 76,11 %. Vysvětlení této anomálie bylo vcelku jednoduché, volilo zde značné množství kandidátových blízkých a příbuzných. Poté, co Jiří Dienstbier nepostoupil, zájem voličů také značně opadl. K druhému kolu volby přišla už jen polovina z 86 voličů, přičemž většina z nich (71,66 %) volila Miloše Zemana.