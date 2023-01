Pavel ŽurZdroj: se souhlasem Pavla ŽuraPavel Žur, 56 let, ředitel Městského divadla Jablonec n. N.

Volil jsem pana Fischera, dal jsem mu svůj hlas s hrdostí. Měl, dle mého soudu, nejlepší předpoklady. Děkuji i za všechna témata, například hodnoty jako dlouhodobé směřování země, která on do předvolebních debat a do veřejného prostoru přinesl. Plně souhlasím s tím, co řekl Miloš Vystrčil, že to, co přinesl, nebylo dostatečně doceněno. Volby silně ovlivnila média a agentury, viz poslední debata na televizi Nova. Zvítězil sice další bývalý komunista, budu tedy volit menši zlo.