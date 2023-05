/FOTO,VIDEO/ Do historie Krajské nemocnice Liberec se zapíše středa 26. dubna. Právě v tento den se odehrálo poklepání na základní kámen Centra urgentní medicíny a jednoho z kladívek se chopil i prezident České republiky Petr Pavel, který společně se svou chotí právě ve středu vyrazil na jednodenní návštěvu Libereckého kraje.

Poklepání na základní kámen Centra urgentní medicíny v Liberci. | Video: Deník/Jiří Louda

Symbolického aktu, před kterým ještě vystoupil pěvecký sbor Severáček, se vedle hlavy státu zúčastnili generální ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a za konsorcium stavebních dodavatelů Petr Syrovátko. Dodavatelské sdružení založené jako Společnost pro Nemocnici Liberec SYNER – Metrostav DIZ – GEOSAN GROUP už během dubna převzalo staveniště, aby provedlo přípravné práce, ověřilo vedení inženýrských sítí a celý dotčený areál oplotilo.

K neopakovatelnému a závaznému momentu, ke kterému směřovaly veškeré snahy liberecké nemocnice po celou polistopadovou éru, přirovnal poklepání na základní kámen sám generální ředitel Krajské nemocnice Liberec (KNL) Richard Lukáš. „Kámen je tu a nikam se nevalí. Vzhledem k tomu, že ho pokládáme ve shodě politiků, zdravotníků a veřejnosti, může být současně nazván Kamenem mudrců. Budujeme obrovsky významné, jedinečné a ojedinělé dílo. Je to osudový závazek pro nás všechny vůči mnoha dalším generacím,“ zdůraznil Lukáš.

Poklepání na základní kámen Centra urgentní medicíny v Liberci

Zdroj: Deník/Jiří Louda

Investice za více než tři miliardy korun v podobě Centra urgentní medicíny zajistí Liberci odpovídající moderní zázemí pro zdravotnické zařízení typu fakultní nemocnice. Nejdříve vznikne parkovací dům pro 330 aut s energocentrem pro celý areál nemocnice a následně nový pavilon. Budou v něm operační sály, čtyři jednotky intenzivní péče, dvě patra standardních lůžkových pokojů poskytující dohromady sto dvacet lůžek, hybridní sál a celé jedno patro zaberou laboratorní provozy. „Chci na tomto místě ocenit odhodlání pana ředitele a současně mu pogratulovat, že se jeho týmu podařilo dovést projekt do finálního stádia. Mně osobně dávají investice do vzdělání a zdravotnictví ten největší smysl a v tomto případě jde o investici do špičkového pracoviště,“ zaznělo v projevu prezidenta.

Předpokládaný termín dostavby je rok 2026, hotovo by mělo být tedy za tři roky. Nové centrum urgentní medicíny vyroste na místě původní zástavby, jejíž vznik sahá do poloviny 19. století. Konkrétně v roce 1845 byl uložen tzv. závěrečný kámen budovy libereckého špitálu, kterou centrum nahradí.

Restaurátorskými pracemi projdou vybrané původní prvky, jako například vitráže z kaple, pro které architektonické studio vymyslelo instalace v nových prostorách, aby zůstal zachován původní genium loci. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v minulých deseti letech dostali do mnoha situací, kdy to s projektem vypadalo všelijak, že neváhali a projekt podpořili. Nový pavilon v liberecké nemocnici opravdu potřeba je a já se budu těšit, že se na tomto místě znovu sejdeme a za námi bude stát hotová budova, na kterou čekají nejen všichni zaměstnanci nemocnice, ale také pacienti v celém kraji,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Výstavba Centra urgentní medicíny v Liberci se blíží. Připravte se na omezení

Vybudování centra urgentní medicíny připravovala nemocnice přes deset let. Nutně jej potřebuje, nemocnici chybí jednotný příjem i centrální laboratoře, ale také dostatek prostoru k parkování a proto jde z pohledu rozvoje nemocnice o zásadní projekt. Konkrétní obrysy začal projekt modernizace dostávat v roce 2012, kdy byla provedena obsáhlá analýza problémů jednotlivých pracovišť.

Výrazným impulzem bylo prohlášení Kolegia primářů z roku 2013, které jasně deklarovalo urgentní potřebu vhodné infrastruktury pro další rozvoj nemocnice. O rok později vznikla analýza možností umístění nového areálu a tzv. Malý generel přinesl v roce 2015 odpověď na otázku, jakým způsobem modernizaci provést. Podmínkou bylo zachování plného provozu nemocnice během výstavby.