Petr Pavel je prezidentem České republiky od března 2023. Hned v dubnu navštívil jako čtvrtý prezident Česka také Liberec. Jeho manželka ho tehdy doprovodila. Do Libereckého kraje pak zavítala ještě jednou sama, v srpnu. Navštívila prodejní výstavu českých bižuterních a sklářských firem Křehkou krásu.

Předání darů prezidentskému páru od Libereckého kraje. | Video: Deník/Jiří Louda

Na jednodenní návštěvu Libereckého kraje vyrazil ve středu 26. dubna prezident České republiky Petr Pavel v doprovodu své manželky Evy Pavlové. Svou cestu po libereckém okresu zahájil v Novém Městě pod Smrkem. Pak se přesunul do Liberce, setkal se zde se členy Rady Libereckého kraje, starosty obcí s rozšířenou působností a dalšími hosty. Své působení zde završil podpisem do Pamětní knihy Libereckého kraje.

Prezident v Novém Městě pod Smrkem

Zdroj: Deník/Jiří Louda

Následně jeho kroky zamířily do libereckých kasáren, kde navštívil 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. Poté se přesunul do Krajské nemocnice Liberec (KNL), do jejíž historie se 26. duben zapíše velkým písmenem. Právě v tento den se odehrálo k poklepání na základní kámen Centra urgentní medicíny a jednoho z kladívek se chopil i prezident Petr Pavel. Besedoval zde také se zaměstnanci nemocnice.

Poklepání na základní kámen Centra urgentní medicíny v Liberci

Zdroj: Deník/Jiří Louda

Spanilou jízdu zakončil prezident besedou s občany v Lidových sadech, kam se dopravil tramvají ze Šaldova náměstí. Na návštěvě v Liberci doprovodila prezidenta i jeho žena. Ta poté přijela do Libereckého kraje ještě jednou. V srpnu navštívila Jablonec nad Nisou v rámci Křehké krásy. Nenechala si 12. srpna ujít zahájení této výstavy.

První dáma Eva Pavlová zavítala do Jablonce. Primátor jí věnoval dvě brože

Během návštěvy jí jablonecký primátor Miloš Vele ukázal reprezentační prostory radnice. První dáma se podepsala do pamětní knihy města a spolu s primátorem a předsedou svazu Pavlem Kopáčkem pohovořila o sklářském a bižuterním průmyslu v kraji, o odborném sklářském i bižuterním školství i o tom, jak se firmám zabývajícím se výrobou tohoto artiklu daří.

Příchod Evy Pavlové na Křehkou krásu v Jablonci nad Nisou

Zdroj: Deník/Jiří Louda

„Českou bižuterii mám ráda. Děkuji všem nadšencům a věřím, že se do budoucna budeme s českými skláři a jejich výrobky setkávat v zahraničí více než doteď,“ dodala Eva Pavlová. Po módní přehlídce zamířila spolu s doprovodem podívat se, co jedna z největších událostí regionu nabízí. Zastavila se u stánku Preciosy, kde si vyzkoušela několik prstenů.

Petr Pavel zvítězil ve druhém kolem prezidentských voleb, když koncem ledna porazil expremiéra Andreje Babiše. V libereckém okrese získal 59,15 % hlasů, protikandidát obdržel necelých 41 % platných hlasů. Volební účast se tehdy vyšplhala na necelých 70 %.