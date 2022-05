Lidé, kteří dostali za pomoc druhým Zlatý záchranářský kříž nebo čestné cenění.Zdroj: Pražský hradU příležitosti ocenění poprvé Radek Kysela o tragédii veřejně promluvil. „Nejsou to hezké vzpomínky. V tu chvíli, kdy se to stalo, jsem věděl, že kolega zahynul. Na to se hezky nevzpomíná, byl to kamarád. To bylo tak rychlé, že člověk okamžitě zareaguje,“ řekl strojvedoucí k tragickému okamžiku z října 2021. „Provoz lanovky byl bezpečný 40, 50 let, žádná velká událost ani na Ještědu ani v republice se do té doby nestala. Tak že lidé můžou mít důvěru v lanovky, protože kdyby nespadla ta jedna kabina, tak by nebyla ta velká událost,“ dodal Kysela.

V Liberci na Ještědu spadla lanovka. Průvodčí zemřel, další lidi evakuovali

Kabina lanovky na Ještěd se zřítila poslední říjnový den roku 2021. Zahynul v ní průvodčí, nikdo další v kabině nebyl. V druhé kabině jedoucí nahoru, cestující byli, ale rychlá reakce strojvedoucího zabránila tragédii a lidi z ní hasiči následně evakuovali. Vyšetřování pádu kabiny stále pokračuje. Na Ještěd nyní žádná lanovka návštěvníky nevozí a ještě řadu měsíců vozit nebude. Podle všeho navíc kabinová lanovka v podobě, jíž lidé znají, už k horskému hotelu nikdy nevyjede.