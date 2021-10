Chyběl například primátor Jaroslav Zámečník, který odešel ze zasedání v polovině, aby se mohl zúčastnit předávání Poct hejtmana. Opozice záměr opět vehementně kritizovala a navrhovala převod majetku odložit, než se ustaví nová vláda a bude jasné, jestli se podaří změnit rozpočtové určení daní, ze kterého by zoo mohla získat peníze navíc.

„Pokud by se ve sněmovně v budoucnu dosáhlo velmi střízlivého kompromisu a Liberec by se dostal v rozpočtovém určení na průměrnou hodnotu mezi nejmenšími obcemi a třeba zvýhodněnou Plzní, tedy zhruba na 20 000 Kč na hlavu, do rozpočtu Liberce by to přineslo bezmála půl miliardy navíc! Myslí si někdo, že by za takové situace byl na jednání zastupitelstva města převod zoo vůbec na stole?“ dotazoval se na zastupitelstvu Josef Šedlbauer (Zelení). Zastupitelé Libereckého kraje už převod schválili.