Obavy a nejistota družstevníků v Liberci jsou u konce. Zastupitelé minulý týden schválili převod spoluvlastnického podílu města do majetku Bytovému družstvu ZÚ Alfa ve Vratislavicích nad Nisou. Podle schválené smlouvy se byty převedou za symbolickou jednu korunu. Převody v dalších devíti bytových družstvech ve městě se ještě budou řešit.

„Po mnoha měsících jednání se podařilo najít právní kancelář, která na sebe bere odpovědnost a především předkládá řešení, jak převod za korunu uskutečnit. Navíc nám garantuje, že jde o cestu, která zastupitele nevystaví hrozbě, že svým hlasováním pro tento převod poruší zákon,“ okomentoval rozhodnutí liberecký primátor Jaroslav Zámečník. Ten v prvním převodu spoluvlastnického podílu města do majetku Bytového družstva ZÚ Alfa ve Vratislavicích nad Nisou vidí důležitý mezník. „Doufám, že jsme konečně našli způsob, jak celý ten nešťastný spor mezi městem a družstvy začít postupně narovnávat. A že ke spokojenosti všech zúčastněných stran konečně dokončíme to, co jsme si od začátku přáli,“ dodal.

V krajském městě se situace týká přibližně 1 150 bytů v deseti bytových družstvech, které byly postaveny v letech 1997 až 2007. Stát na každý z bytů tehdy přispěl v průměru 320 tisíc korun. Díky tomu Liberec v družstvech získal až 51 % podíl. Majitelé bytů se hrozili toho, že budou muset za svůj majetek znovu zaplatit. Podle nich se město v minulosti zavázalo, že po dvaceti letech od kolaudace převede svůj podíl za smluvních podmínek na družstva, tedy za 1 korunu.

Vedení Liberce ale tyto smlouvy na základě právnických analýz prohlašovalo za neplatné a od minulého roku vymýšlelo způsob, jak transakci provést jinak a legálně. „Rozhodně to vítáme. Říkali jsme od začátku městu, ať napraví chybu, kterou způsobili před dvaceti lety, ale moc na to nechtěli slyšet,“ řekla Deníku Naďa Vacková, která je v čele představenstva družstva ZÚ Alfa.

Schválenému návrhu smlouvy předcházela série jednání mezi zástupci města, družstevníky a postupně celkem třemi různými právními kancelářemi. Teprve ta třetí se zaručila, že navržená smlouva je v souladu se všemi požadavky všech zúčastněných stran a nedochází k porušení žádného ze zákonů. „Převod na bytové družstvo Alfa je tou pověstnou první vlaštovkou, kterou by měla postupně v příštích měsících následovat ostatní liberecká bytová družstva,“ podotkl radní a předseda pracovní skupiny pro převod bytů Petr Židek.

Aktuálně se připravují návrhy smluv pro družstva Beta a Gama. Odhadovaná hodnota majetku, kterého se převody v Liberci mají týkat, je řádově stovky milionů korun. Nejisté zatím je, kolik a zda budou muset družstevníci státu za převod nemovitosti zaplatit na dani. „Chtěl bych, aby družstevníci nemuseli platit daň z příjmů v případě převodu bytů podle smluv podepsaných před dvaceti lety, a naplnila se tak jejich legitimní očekávání,“ zdůraznil poslanec za ANO David Pražák ze Semil s tím, že by rád stihl projednat vše potřebné do konce tohoto volebního období. Jeho návrh na úpravu zákona leží ve sněmovně.

V Liberci zároveň vyrostly bytové domy Oáza, které skloubily družstevní a vlastnické bydlení. Náklady na výstavbu komplexu přesáhly 507 milionů korun, zájemci při vstupu do družstva museli složit alespoň 25 % pořizovací ceny bytu. Zbývající část ceny bytu budou hradit družstvu formou měsíčního nájemného po dobu 25 let. „Přišlo mi dobré, že člověk nemusí shánět hypotéku a i z hlediska budoucího provozu domu mi přijde pružnější družstevní vlastnictví než společenství vlastníků. Družstvo má lepší nástroje na řešení případných problémů, je efektivnější,“ podotkl jeden z nových nájemníků Jan Sumerauer. Zatím neplánuje využít možnosti splacení družstevního podílu po pěti letech a byt si převést do vlastnictví.

K městům, kde se podařilo nalézt smírčí řešení, se letos v dubnu připojil sousední Jablonec nad Nisou. Upřednostnil při majetkoprávním vypořádání dohodu s Bytovým družstvem Horní Proseč. „V rozpočtu města bude vytvořena pro tuto lokalitu kapitola, z níž se pak budou čerpat finance na projekty týkající se území obytného souboru, jako jsou opravy chodníků a komunikací, hřišť a podobně,“ řekl primátor Jablonce Jiří Čeřovský.

Jednotlivé podíly družstevníkům nakonec Jablonec převedl za ceny mezi 40,5 až 111 tisíci korun na bytovou jednotku. „Družstevníci mohou odkoupit spoluvlastnické podíly na bytech a pozemcích až do konce roku 2025, jelikož někteří nemají dosud splacené úvěry za koupi podílu od družstva,“ dodala vedoucí oddělení majetkoprávního jabloneckého magistrátu Libuše Pavízová.