7. března kontrolovala hlídka Celního úřadu pro Liberecký kraj silnici I. třídy č. 35 u obce Hrádek nad Nisou. Celníci pátrali po zboží, které uniká celnímu dohledu. Hlídka se pohybovala ve směru od hraničního přechodu s Polskem, když si všimla vozu, který se rozhodla zastavit.

„Po kontrole dokladů padla otázka, zda řidič převáží nějaké zboží. Ten musel jít s pravdou ven. Policisté tak v kufru vozu našli 17 kartonů cigaret různých značek, které nebyly označeny tabákovou nálepkou České republiky. Množství cigaret převyšovalo počet, který je podle vyhlášky Ministerstva financí povolen pro osobní spotřebu. Uvedením do oběhu by státu vznikla škoda, na neodvedené spotřební dani, ve výši deset tisíc korun,“ uvedla tisková mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

Druhý případ se stal o tři dny později. Na stejné silnici ve směru z Polska kontrolovala celní hlídka auto, které mířilo do České republiky. „Když se policisté zeptali, zda řidička přepravuje ve vozidle nějaké zboží, uvedla, že si dováží z Polska tabák. I tato řidička převážela větší množství cigaretového tabáku než je povoleno pro osobní spotřebu, což je u tabáku ke kouření 1 kilo. Žena si vezla téměř 3 kila řezaného cigaretového tabáku neoznačeného tabákovou nálepkou České republiky. V tuzemsku by vznikla uvedením do oběhu škoda na neodvedené spotřební dani přes sedm tisíc korun,“ doplnila informace k druhému případu Šrýtrová.

U obou případů policisté cigarety a tabák zabavili. Kriminální policie pak zahájila trestní stíhání pro podezření ve spáchání přečinu - Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží.

„Podobné případy se staly i v lednu tohoto roku. Opět poblíž hraničního přechodu s Polskem. Muž z Chomutovska tam převážel celkem 70 kartonů cigaret, které nebyly označené. V tomto případě by státu na neodvedené spotřební dani vznikla škoda přes čtyřicet tisíc korun. U dalšího řidiče, tentokrát z Prahy, celníci odhalili 50 kartonů cigaret. Uvedením do oběhu by vznikla státu škoda přes dvacet šest tisíc korun, “ dodala tisková mluvčí policie.