/FOTO, VIDEO/ Letos uplynulo sto let od narození libereckého rodáka a autora Čarodějova učně, Malé čarodějnice a mnoha knih pro malé i velké čtenáře Otfrieda Preusslera. Právě toto výročí inspirovalo vznik pouličního představení Cesty Otfrieda Preusslera aneb Jizerské zázraky, které vychází z motivů vánočních pohádek z autorovy knihy Anděl v kulichu.

Pouliční představení Cesty Otfrieda Preusslera aneb Jizerské zázraky v Kostelní ulici v Liberci. | Video: Jiří Louda

Sám spisovatel strávil dětství v Liberci a jeho okolí, ale ještě během studií byl v roce 1942 byl povolán do války a poslán na východní frontu. Roku 1944 padl do sovětského válečného zajetí a z něj se už do Čech nevrátil, protože byl odsunut spolu se svou rodinou do Německa.

Jako vzpomínky na kraj svého dětství sepsal Preussler knihu vánočních pohádek Anděl v kulichu. Kouzlo těchto textů netkví jen v poetických obrazech a vtipném jazyce, ale také ve vykreslování konkrétních míst Jizerských hor a Liberecka. Právě fiktivní propojování Svaté rodiny v místopisných reáliích činí z těchto příběhů originální adventní dílo.

Tři kouzelné příběhy ožily v neděli 17. prosince pod Ještědem díky hercům Jakubovu Müllerovi a Marii Machové. Jedno z představení se odehrálo i v Kostelní ulici v Liberci.

Forma představení je inspirována povídkou Vyrovnané účty. Děj se odehrává před hejnickým kostelem sv. Panny Marie, kde během Štědrého večera usne prodavačka suvenýrů a o půlnoci prožije nevšední setkání s tajemnou paní. Právě předobraz trhovského stánku je aplikován na divadelní scénu, která je díky svému umístění na cyklo-rikše zároveň mobilní. Díky tomu je představení možné hrát v poměrně krátké době na různých místech.

Otfrieda Preussler patří mezi největší vypravěče dětských příběhů, který se narodil v Liberci. Kvůli svému původu i životní situaci se pro něj rodné město stalo jen nostalgickou inspirací.