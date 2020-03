Počet přestupků, které řešili strážníci v Fügnerově ulici, stoupl téměř trojnásobně. Zatímco v roce 2018 jich bylo 131, vloni už 369. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila liberecká městská policie. Podle jejího ředitele Ladislava Krajčíka stojí za nárůstem řešených případů zvýšená přítomnost strážníků. „Je to o tom, že tam ten strážník na místě je a přestupky řeší,“ vysvětlil. Dokládá to například nárůstem řešených přestupků proti tabákovému zákonu, tedy kouření na zastávkách.

Zatímco v roce 2018 řešili strážníci v okolí terminálu dvacet takových případů, vloni už 166. „Vyjíždět na oznámení občana, že někdo kouří, je v zásadě neproveditelné, protože než tam hlídka dojede, tak ten člověk dokouří,“ popsal Krajčík. Tím, že se ale hlídky na místě více pohybují, podobné případy řeší častěji.

Právě kouření bylo vloni nejčastějším přestupkem, následovalo porušení silničního zákona. Šestnáctkrát se strážníci zabývali přestupkem proti veřejnému pořádku. Fügnerova patří k nejfrekventovanějším místům ve městě. Statistiky ale ukazují, že na „Fügnerce“ strážníci řeší jen zlomek přestupků v rámci celého města. V Liberci vloni celkem řešili 16 106 přestupků, ty na Fügnerce tak tvoří asi jen dvě procenta.

Toto místo ale v různých anketách Liberečané opakovaně označují za problematické. „Chápu obavy některých lidí, je to samozřejmě o pocitu bezpečí. Děláme všechno pro to, aby to tak nebylo, je to ale běh na dlouhou trať a nemá to jednoduchý recept,“ prohlásil ředitel Krajčík. Městská policie podle něj centrum Liberce monitoruje nepřetržitě, od loňska navíc vyčleňuje hlídku, která má na starosti téměř výhradně Fügnerovu. Pohybuje se tu od deseti hodin dopoledne do deseti hodin do večera.

I přesto, že nejde mezi strážníky o nejoblíbenější službu, je lokalita podle Krajčíka prioritou i pro tento rok. „Je to na prvním místě,“ zmínil. V nejbližších dnech se má třeba na služebnu umístěnou přímo v budově terminálu nainstalovat nový přístroj. Dnes je na dveřích jen zvonek, na který se při nepřítomnosti strážníků lidé nedozvoní.

„Nově tam bude telefon, který člověka přepojí přímo na operační středisko. Nestane se tak, že se mu nikdo nebude věnovat,“ dodal Krajčík. Na podzim by tu měla přibýt také nová panoramatická kamera, která dovede naráz snímat úhel 270 stupňů. To má eliminovat situaci, kdy kamera zrovna snímá jinou část oblasti, než by bylo potřeba. „Město na rozšíření městského kamerového systému podalo žádost o státní dotaci,“ připomněla mluvčí magistrátu Jana Kodymová.

NFOBOX

Přestupky na Fügnerově ulici

Rok 2016 – 312 přestupků

Rok 2017 – 166 přestupků

Rok 2018 – 131 přestupků

Rok 2019 – 369 přestupkůPřestupky na Fügnerově ulici v roce 2019

Proti tabákovému zákon – 166 přestupků

Proti silničnímu provozu – 138 přestupků

Proti územní samosprávě – 48 přestupků

Proti veřejnému pořádku – 16 přestupků

Proti majetku – 1 přestupek

Zdroj: Městská policie Liberec