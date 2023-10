Sekce mladých lékařů České lékařské komory zahájila protest, jehož spouštěcím bodem se stala novela zákoníku práce platná od letošního října. Ta zdvojnásobila roční objem dobrovolných přesčasů zdravotníků až na 832 hodin za rok. K iniciativě nazvané Lékaři jsou jenom lidi se připojila i Klára Plíšková z oddělení všeobecné chirurgie Krajské nemocnice Liberec (KNL), když s dalšími padesáti kolegy vypověděla veškeré dobrovolné přesčasy k 1. prosinci.

„Je prokázáno, že chronický spánkový deficit a práce v kuse má na člověka a jeho výkon a soustřední vliv. Proto třeba řidiči kamionů mají přestávky. My lékaři nejsme nadlidi, ty potíže jsou potom úplně stejné jako u ostatních,“ zdůraznila mladá lékařka s tím, že domů za rodiči se dostane jednou za dva měsíce.

Sama o změně zaměstnání zatím neuvažuje, ale řada kolegů si podle ní dodělá atestaci a ze systému odejde. „Nevydrží to, dají přednost osobnímu životu a rodině. Pokud se systém nezmění, tak rozhodně nezvládnu takto pracovat do důchodu,“ doplnila Plíšková, které chybí dva roky do atestace.