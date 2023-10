Trpělivost, zručnost a přesnost. Tím se museli blýsknout závodníci, kteří se rozhodli zapojit do rozloučení s letošní sezónou v podobě závodu terénních modelů ovládaných radiem. Ten se odehrál předposlední říjnovou sobotu v libereckém RC parku a areálu Technického muzea v Liberci.

V libereckém RC parku se rozloučili s letošní sezonou. | Video: Jiří Louda

Dráhu pro provoz RC modelů vybudoval klub libereckých a jabloneckých modelářů North Climbing Session. Čtvrtým rokem působí ve městě pod Ještědem a pořádá závody terénních modelů ovládaných radiem. Dráha je postavena z přírodních materiálů a na své si přijdou začátečníci i zkušení řidiči. „Modely, které zde vidíte, mají elektrický pohon. Provedení modelů a pravidla závodění jsou zmenšeninou skutečného automobilového sportu,“ informoval Jiří Klabík, který má doma dohromady šest modelů. Tři pro sebe a tři pro syna. „Děti od čtyř či pěti let dokážou už auto ovládat. Chceme, aby sem chodily rodiny s dětmi. Aby zde našly vyžití,“ doplnil.

Na závodníky čekalo pět drah po dvaceti překážkách. Mezi nimi nechyběly kamenné výjezdy, tunely či lanový most. Událost sloužila zároveň i jako kolaudace druhé části RC parku. „Další rozšiřování je určitě v plánu. Momentálně chystáme lanový most přes cestu, který spojí obě části parku. Most bude sundavací a budeme ho používat jen na akce. Překážky vznikají spontánně. Kolikrát se nám stalo, že postavenou část rozkopeme, abychom do ní přidali další prvek,“ zdůraznil Klabík.

Mezi účastníky závodu nechyběl ani Jakub Jaroš, který se této aktivitě věnuje zhruba tři roky. RC modely ho bavily od dětství, po přestěhování do Liberce narazil na klub North Climbing Session a rozhodl se k nim přidat. Postavil si první RC auto a jezdil s ostatními modeláři na expedice po okolí. Aktuálně má tři auta. Pro model, se kterým závodil, koupil nápravy a jednotlivé díly, kabinu vytvořil za pomoci 3D tisku. „Jsem rád, že tu něco takového je. Osobně mám radši ježdění v lese, ale je fajn, že tu funguje i dráha,“ řekl Deníku muž z Liberce.

Mezi diváky nechyběly ani malé děti, které s jiskrou v oku sledovaly pohyb auta, včetě jeho snahy zdolat jednotlivé překážky. „Mami, koukej. Támhle to auto se podobá našemu teréňáku,“ netajil nadšení asi čtyřletý klouček.

Původně zvažovali o vybudování vnitřní dráhy přímo v obchodním centru Delta Liberec, kde se aktuálně nachází tři exponáty lákající na návštěvu Technického muzea, v jehož areálu se RC dráha nachází. Jedná se o vzducholoď Hindenburg, ponorku a figurínu odkazující na skutečný příběh člověka, kterého touha po létání dovedla ke skoku z prvního patra Eiffelovy věže a následné smrti. Modeláři však narazili na otevírací dobu obchodního centra. „Máme vizi, že bychom vše centralizovali do prostor Technického muzea. Snad se naskytnout i nějaké vnitřní prostory. Je to pro nás příležitost zpestřit komunitní život,“ podotkl Klabík.

Zpočátku nebyla výstavba dráhy ani v plánu, obávali se monotónnosti, že je brzy omrzí. Nakonec našli takový prostor, který umožňuje tolik variant různých tras, že to nehrozí. Slavnostní otevření se uskutečnilo koncem letošního května. Při výstavbě se museli potýkat s řáděním neznámého vandala. Ten zničil dva mosty a prošlápl tunel. Poté, co začala prostor snímat kamera, už k takové události nedošlo. „Myslím si, že to je i tím, že se o RC parku dozvěděla veřejnost. Nechci to zakřiknout, ale už si nikdo nedovolí obdobný čin. A stále věřím, že ten vandal si dal o dvě piva navíc a vyřádil se na prvním, co mu přišlo do cesty,“ uzavřel Jiří Klabík.