„Jsem rád, že je most otevřený. Upřímně řečeno jsem neřešil, jestli se smí nebo nesmí přejet na druhou stranu, prostě jsem jel. Objíždět se mi to nechtělo,“ řekl Jan Moravec, kterého v sobotu odpoledne na mostě potkal reportér Deníku. „Bylo to překvapení, že je most vůbec stále na místě. Počítali jsme s tím, že půjde k zemi,“ dodal Moravec.

Narážel tak na turbulentní vývoj celé kauzy kolem historického mostu, který se část společnosti a odborníků snažila zachránit před demolicí. Ta měla původně začít začátkem července, potom co Liberecký kraj rozhodl, že most nelze opravit a nejlepší řešení bude ho zbourat a postavit nový, který bude splňovat všechny bezpečnostní parametry. Provedený diagnostický průzkum podle Jana Svitáka, krajského náměstka pro dopravu, zjistil, že historický most má zásadně degradované zdivo „Dlouhodobě tam zatékalo. Most je ve velmi špatném stavu. Samozřejmě jsme prověřovali i jiné varianty, ale už to nebylo možné ani efektivní.“ obhajoval na začátku léta rozhodnutí most zbourat Sviták.

Rekonstrukce odložena

O několik dní později už bylo všechno jinak. Vedení kraje informovalo, že se na poslední chvíli rozhodlo odložit rekonstrukci mostu přes Jizeru. "Budeme hledat jiné řešení, s cílem historický a stavebně výjimečný most zachovat. Původně naplánovaná stavba nového mostu, která by znamenala zánik toho stávajícího, se tak ruší. Jednáme s dodavatelem o odstoupení od smlouvy. Zároveň přijmeme všechny potřebné kroky k tomu, aby se kamenný obloukový most z roku 1856 podařilo zachránit v jeho původní podobě, prověříme znovu všechny možnosti," vysvětlil hejtman kraje Martin Půta. Dodal, že Liberecký kraj bude iniciovat prohlášení ponikelského mostu za kulturní památku. O to se kraj opravdu pokusil, ale narazil, když zjistil, že návrh na prohlášení je na Ministerstvu kultury už dva roky.

„Je to skutečnost, o níž nebyl Liberecký kraj při zahájení zpracování projektové dokumentace informován. Pokud by kraj informací o návrhu na prohlášení mostu kulturní památkou disponoval, jako majitel by neuvažoval o demolici, ale jednoznačně o rekonstrukci. Je důležité, že přes všechno, co se kolem mostu odehrálo, se jej podařilo zachránit,“ uvedl hejtman.

Jak Deníku potvrdil Martin Ouhrabka z liberecké pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) žádost o prohlášení mostu památkou opravdu existuje. „Podala ji soukromá osoba. Na ministerstvu už zahájili proces, který může vést k prohlášení mostu kulturní památkou. My jako NPÚ už jsme se k tomu vyjadřovali v kladném tedy souhlasném stanovisku,“ vysvětli Ouhrabka. Dodal, že další průběh bude záviset na tom, jak se k návrhu vyjádří Liberecký kraj a pak obec s rozšířenou působností Jilemnice.

Pozornost veřejnosti i médií

Podle starosty Poniklé Tomáš Hájka hrály v kauze důležitou roli také zájem veřejnosti most zachovat a pozornost, kterou mostu věnovala média. „Návrh ležel na ministerstvu dva roky a potom co proběhla mediální smršť, začal 12. července proces na prohlášení mostu kulturní památkou. Já sám jsem nechtěl, aby byl most památkově chráněný, protože to komplikuje jeho využívání jako dopravní stavby,“ řekl Deníku Hájek a dodal, že podle posledních informací už také padla varianta, kterou kraj navrhoval: tedy že vedle historického mostu z roku 1856 vyroste most úplně nový. „Most bude opraven s ohledem na památkovou péči a bude upraven, tak byl přes něj možný průjezd. Pravděpodobně bude omezena tonáž a zůží se jízdní profil,“ dodal Hájek. K oficiálnímu otevření mělo dojít ve středu, jak už Deník ale popsal, řidiči most začali využívat hned po předání staveniště firmou Raeder & Falge Krajské správě silnic. Firma Raeder & Falge měla most v Poniklé zbourat a postavit nový. Kraj nakonec odstoupil od smlouvy se stavební firmou a nyní se zabývá způsobem, jak se s ní finančně vyrovnat. Zatím se mluví o 7 milionech korun, které bude muset kraj firmě zaplatit.

Stavební firma s demolicí mostu ani nezačala. Podle starosty Poniklé totiž těsně před začátkem prací někdo poničil stavební stroje na mostě. „Z neděle na pondělí měl někdo přeřezat hadičky u bargu. Nemohlo se tak začít bourat a následující středu už kraj plánovanou demolici odvolal. Ironické je, že se hrdina, který přispěl k zachránění mostu, k činu nemůže ani přiznat,“ řekl Deníku starosta Tomáš Hájek,

Vedoucí střediska mostních staveb firmy Raeder & Falge se nechtěl k informaci vyjadřovat. „Mohu jen říct, že je to normální. Občané se velice často snaží stavbě zabránit a ničí stavební techniku. To, co se stalo v Poniklé, ale nebudu komentovat,“ uvedl Oleksandr Chudík.