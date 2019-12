Arriva o víkendu v kraji nahradila České dráhy hned na několika linkách. Její nástup přinesl ale i problémy, a to zejména na rychlíkové lince z Prahy přes Turnov do Tanvaldu. Arriva zde totiž místo slíbených motorových jednotek nasadila i obstarožní historickou soupravu, která netopila.

„V obou vlacích, které netopily, jsme nevybírali jízdné a cestujícím, kteří si jízdenku koupili dopředu, peníze vrátíme! Chceme se všem velmi omluvit,“ uvedla Arriva na svém facebookovém profilu. Na první den provozu dohlíželi také zástupci krajské firmy KORID LK, která dopravu v kraji organizuje.

Technické problémy

„Nejzávažnějším nedostatkem vlaků v objednávce Libereckého kraje byly v první den provozu technické problémy na straně dodavatele odbavovacích zařízení. Zařízení nedokázala spolehlivě pracovat s bezkontaktní čipovou kartou Opuscard a s jízdními doklady sousední Pražské integrované dopravy,“ uvedl KORID LK ve své zprávě.

Ve vlacích zatím nefunguje ani informační systém. „Kontrolou zjištěné nedostatky byly s dopravcem ihned projednány a budou co nejdříve odstraňovány. Nahrání správných dat do informačních zařízení včetně akustického hlášení by mělo proběhnout 20. prosince,“ avizuje KORID.

Provoz sledují

Problémy přetrvávaly i v pondělí, kdy společnost například odřekla ranní vlak z Turnova do Liberce. Odůvodnila to špatnými adhezními podmínkami. Doprava na lince z Liberce přes Turnov do Lomnice nad Popelkou byla ale jinak víceméně bezproblémová. „Provoz spojů nového dopravce bude sledován a průběžně bude vyhodnocováno plnění požadavků nové smlouvy,“ uzavřela firma KORID LK.