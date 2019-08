Téma zvažované příjezdové cesty, která by vedla skrz Zborovskou rokli k chystanému bytovému domu, přilákalo ve středu odpoledne do Lidových sadů desítky lidí. Kvůli sporu místních s architektem Ladislavem Davidem tam město uspořádalo setkání pod vedením nezávislé facilitátorky.

Architekt David pro stavbu domu před lety koupil pozemek v sousedství rokle. Kvůli povolení potřebuje k domu zajistit příjezd, požádal proto město o schválení plánovací smlouvy, která by pro tento účel umožnila opravit stávající účelovou cestu, vedoucí po okraji Zborovské rokle. Místním se ale záměr nelíbí, rokli považují za unikátní volnočasový prostor, kde je možný bezpečný pohyb dětí bez dozoru. Proti cestě shromáždili přes 400 podpisů.

Plán rozporují

Zástupce spolku Staré Město Michal Krejcar argumentuje například tím, že žádná cesta dnes oficiálně neexistuje, neboť není zapsaná na městském portálu Marushka. „Nepřejeme si, aby se přes rokli jezdilo, nechceme, aby jedinec zrealizoval svůj investiční záměr na úkor veřejnosti,“ dodal Krejcar.

K pozemku je nutné zajistit příjezd jak stavební techniky, tak následně zdejších obyvatel. Existují přitom tři varianty: v jedné by se stavělo přímo ze Zborovské ulice, odkud by následně i obyvatelé najížděli do autovýtahu, v druhé by stroje využívaly cestu skrz rokli, obyvatelé pak autovýtah. V třetí variantě, kterou architekt David považuje za nejlepší, by i obyvatelé využívali cestu přes rokli.

Na otázku, jakou variantu by preferovali místní, sborově zaznělo: „Ani jednu!“. Na setkání ovšem dorazili i lidé, kteří by byli ochotni cestu tolerovat po dobu výstavby domu, pokud by následně byla zrušena a k příjezdu byl využíván autovýtah.

Na to je podle svých slov nakonec ochoten přistoupit i architekt David. „Stačí mi, když se po cestě dostanu aspoň ke staveništi,“ řekl. I to ale část místních odmítá.

Bytový dům nechtějí

Jak se ale ukázalo, řada lidí nepřišla primárně kvůli cestě, trnem v oku je jim už samotný bytový dům. Když facilitátorka na začátek uvedla, že o něm by se na setkání mluvit nemělo, neboť jeho povolení nespadá do kompetence samosprávy, v sále to zahučelo. „Tak proč jsme tady, to jsme přišli zbytečně?“ vykřikovali lidé.

Místní uvedli, že do lokality nezapadá a že by měl pozemek zůstat prázdný. Městský architekt Jiří Janďourek je ovšem jiného názoru. „Pokud je to místo územním plánem určeno k zastavění, stavět by se tam mělo. Měl by se ctít charakter lokality, navázat na strukturu zástavby, která tam existuje,“ prohlásil Janďourek.

I přesto zazněl například návrh, aby město s architektem pozemek směnilo za jiný, kde by stavba tolik nevadila. To ale David označil za nesmysl: „To je jako bych se vás zeptal: Moc se mi líbí váš byt, vyměníte si ho se mnou?“

Ze setkání město pořídilo zápis, který by měl zastupitelům sloužit jako podklad pro jejich rozhodování. „Nepředpokládám, že by tam bylo nějaké doporučení, podstatou byla samotná diskuse. Některé věci, které tu zazněly, se ještě prověří,“ uvedl zastupitel Jan Berki, který setkání inicioval.

Otázkou ale je, zda se zastupitelé nakonec plánovací smlouvu vůbec budou zabývat. Ladislav David totiž uvedl, že se pokusí jít jinou cestou, žádostí o souhlas.

Podle městského architekta Janďourka se ovšem záměrem bude zabývat liberecká rada architektů. „Ta neřeší výhradně podobu domu, ale také vztah soukromého a veřejného prostoru,“ předeslal.