Návštěvníci „jabloneckého moře“, tedy přehrady Mšeno, se dočkají důstojnějšího prostředí. Architektonická soutěž s názvem Objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady je u konce. Řeší drobné objekty U Prutu a v Zátoce u bazénu. Projekt by mohl odstartovat už v příštím roce.

Výběrová komise vybrala z pěti doručených návrhů ten od architekta Marka Přikryla z ateliéru Prokš Přikryl Architekti. Jeho cílem je území kolem přehrady vizuálně propojit, očistit a navázat na krajinu bez větších zásahů. „Základním spojovacím článkem jsou objekty zázemí, které jsou modulární, opakovatelné, s čitelnou konstrukcí, provozem a uzavíratelnou ochrannou obálkou, jasně vymezující den, noc, otevřeno, zavřeno nebo léto, zima. Polaritu zdůrazňuje kontrastní barevnost vnitřku a vnějšku,“ popsal Marek Přikryl.

S vítězným uchazečem nyní město uzavře smlouvu o dílo na vypracování dalších stupňů projektové dokumentace. „Tu pak v lednu projedná rada města společně s harmonogramem realizace, jehož součástí bude i řešení nájemních vztahů na pozemky pod stávajícími stánky s občerstvením a vlastnictví inženýrských sítí k nim,“ přiblížil náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček. Magistrát počítá s tím, že projekt bude stát osm až deset milionů korun.

Předmětem návrhu bylo řešení čtyř míst na březích vodní nádrže, tedy U Prutu, zátoka u bazénu severní břeh, zátoka u bazénu nad parkovištěm a jižní břeh. „Právě tyto lokality jsou nejvíce navštěvované a nejvíce tu chybí slušné toalety s dostatečnou kapacitou,“ připomněl Roubíček. Vylepšit by se měl i stav stánků s občerstvením, které jsou v současné době každý jiný a některé jsou i dožilé.

Práce by měly začít po skončení letní sezony. Pokud se vše nestihne do zimy, další etapa je naplánována na jaro tak, aby na letní sezonu roku 2022 bylo vše hotovo.

Jablonecká přehrada v loňském a letošním roce prošla rekonstrukcí hráze, kterou financoval státní podnik Povodí Labe. Ten plánuje na příští rok také velkou opravu celé liberecké přehrady Harcov. Opravu potřebuje především koruna hráze, do které už zatéká. Obnovou projde i polorozpadlá žulová zeď, po které vede promenádní cesta směrem k pláži. Zmizet mají i letité nánosy bahna na dně přehrady. Stavební práce potrvají dva roky.

Bude plovoucí molo?

Město Liberec by zároveň chtělo vylepšit okolí přehrady. To je záležitostí nejen peněz, ale i městských architektů. „Mně osobně by se asi nejvíc líbil původní návrh, který počítal s velkým plovoucím molem,“ připomněl dřívější plány náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.

Rekonstrukce přehrady, během níž se ze dna odstraní staré nánosy a kompletně se opraví i hráz, by měla podle plánů trvat dva roky, tedy do roku 2022. Během prací bude přehrada bez vody. Pro stotisícové město tak ke koupání zbudou dvě malá koupaliště na Vápence a ve Vratislavicích a městský bazén, jehož rekonstrukce se odsunula. Nemálo plavců tak zřejmě bude mířit i na jabloneckou přehradu.