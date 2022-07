Jednou z pravidelných návštěvnic je i Jolana Ledvinová, máma na mateřské dovolené, která kolem přehrady vozí svou dceru pravidelně v kočárku. „V lesoparku to je příjemné, ve vedrech se tam člověk schová pod stromy před sluncem a je ve městě a vlastně i v lese. Ale cesty tam jsou příšerné, vymleté díry, to aby si člověk pořídil terénní kočárek,“ popsala Ledvinková.

Poukázala také na nevhodný přístup ze strany od křižovatky ulic Svobody a Zvolenské, kde musí s kočárkem projet přes most po silnici a trnout, jestli ji někdo autem neporazí. „Mně vadí ty rozbité schody, které vedou od přehrady k silnici a vstupu do lesíka. Už je to tam v takovém stavu několik let a nikoho to nezajímá. Někteří lidé po nich ani nevylezou a musí to obcházet také po té silnici,“ přidala se s názorem její přítelkyně Denisa Nováková.

Jolana i Denisa by se mohly v budoucnu dočkat lepších cest i dlouho očekávaného vylepšení celého okolí liberecké přehrady. Už po prázdninách odstartuje avizovaná oprava přehrady. Zahrnovat bude hráz, její podloží i opěrnou zeď na pravém břehu přehrady. Vypouštět se začne podle informací Povodí Labe už 1. září a zcela bez vody by měla být do měsíce.

Na rekonstrukci okolí přehrady se chystá i město, radní schválili zadání projektové dokumentace na obnovu okolí. U přehrady vzniknou pobytová mola, a to na třech místech. Jedno bude přímo u vstupu do přehrady z pláže, druhé o kousek dál v místě, kde je dnes starší molo pro kajakáře, a ještě jedno bude na protilehlé straně v místech, kam dnes chodí rybáři.

„U pláže dojde k vysázení zeleně ve dvou pruzích, přímo skrz pláž do vody povedou nové kamenné schody. Před restaurací přibudou nové dětské herní prvky. Domluvili jsme se s provozovatelem restaurace, že město postaví herní prvky, dá dohromady pláž, uděláme zavlažování a vytvoříme jakousi terasu před restaurací a provozovatel se nám zaváže k tomu, že se o tyto věci bude starat,“ popsal před časem liberecký radní Petr Židek (ODS).

Podle něj měl sám provozovatel Restaurace Na přehradě zájem spolupracovat s městem na tom, aby pláž dostala jinou podobu, zejména její pobytová část. Svůj prostor tady tedy budou mít lidé, kteří se přijdou opalovat, ale i hosté restaurace nebo maminky s dětmi. „S Povodím Labe je domluveno, že se na zavlažování pláže bude brát voda z přehrady. V určitém místě by měla vzniknout pobytová mola i na straně, kde lidé sedí. Prostranství pláže by mělo být úplně prázdné, akorát ve svahu u oplocení mají přibýt pobytové dřevěné prvky,“ přiblížil dále Židek.

Na promenádě podél přehrady bude konečně osvětlení, takže zmizí večerní běžci s čelovkami, kteří se navigují podle reflexních nálepek na zábradlí. I zábradlí bude opravené, stejně jako mlatové cesty a renovace se dočkají i kamenné schody na konci. „Na druhou stranu Zvolenské ulice vznikne v blízkosti Bílého Mlýna nové přemostění bezbariérovou lávkou,“ doplnil primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK).

Na řadu přijdou i zalesněné části

Primátor v souvislosti s chytanou obnovou jedné části okolí přehrady uvedl, že se počítá ve druhé etapě s vylepšením protějšího břehu přehrady, konkrétně zmiňovaného lesoparku. „V posledních čtyřech letech se ke mně dostává řada podnětů i stížností na stav lesoparku. Ať jde o nevyvezené koše nebo dožilé prvky ze dřeva. Řešíme je společně s ředitelem městských lesů, které se o lesopark starají,“ vysvětlil Zámečník.

Jedním z výsledků je například generální oprava shnilého a rozpadajícího se schodiště do lesoparku u hráze liberecké přehrady. „Původně byly schody vyrobené z bukového dřeva, což bylo špatně, a tak podléhaly zkáze. Nyní mají dubové schodnice a betonový základ, navíc jsme použili dřevo z vlastních zdrojů městských lesů a ušetřili za nákup,“ přiblížil primátor.

Na řadu by měly přijít také dožilé odpadkové koše a lavičky v lesoparku. Řešit by chtěl primátor i situaci s nedostatkem veřejných toalet v oblasti přehrady, kdy si právě z některých částí lesoparku mnozí lidé dělají veřejný záchod. „Při revitalizaci okolí přehrady bychom ve druhé etapě rádi vylepšili celkový stav lesoparku, například cesty. Budeme se snažit na jeho obnovu získat peníze z programu ITI. O všechny prvky i jeho stav se starají městské lesy, a tak by to i zůstalo,“ dodal Zámečník.

Diskutovat se bude také o Zvolenské ulici, prostor k vyjádření dostane i veřejnost. „Jsou dvě skupiny lidí, jedni ji chtějí nechat průjezdnou, druzí uzavřít a nechat pro cyklisty a chodce. Rádi bychom našli kompromis pro obě skupiny,“ uzavřel primátor.