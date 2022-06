Oprava liberecké přehrady Harcov se nezadržitelně blíží. Zahrnovat bude hráz, její podloží i opěrnou zeď na pravém břehu přehrady. Vypouštět se začne podle informací Povodí Labe už 1. září a zcela bez vody by měla být do měsíce. Poté odstartuje dlouho připravovaná oprava přehrady i obnova a vylepšování jejího okolí. Na tom se bude podílet i město Liberec.

Rekonstrukci Vodního díla Harcov za více než 400 milionů korun chystá Povodí Labe už několik let. „Příprava tak rozsáhlé akce je časově náročná, ovšem soustavně se jí zabýváme,“ potvrdila mluvčí podniku Hana Bendová, podle které bylo pro získání potřebných povolení nutné vypracovat další stupeň projektové dokumentace, a to dokumentaci pro provádění stavby.

„V současné době probíhá závěrečná fáze výběrového řízení na zhotovitele stavby, které by se mohlo uzavřít v průběhu června. Po dřívější dohodě s vedením Liberce by práce měly začít až po ukončení prázdnin vypuštěním vodní nádrže, a to od 1. září,“ doplnila Bendová.

Vypuštění nádrže by mělo skončit v posledním týdnu v září. Do té doby by měly proběhnout přípravné práce, různá geodetická vytýčení a zaměření, průzkumy, vypracování havarijního a povodňového plánu stavby a začít práce v místě budoucího vstupu do plánované injekční štoly, který je mimo prostor zátopy nádrže.

Na rekonstrukci okolí přehrady se připravuje i město. U přehrady vzniknou pobytová mola, a to na třech místech. Jedno bude přímo u vstupu do přehrady z pláže, druhé o kousek dál v místě, kde je dnes starší molo pro kajakáře, a ještě jedno bude na protilehlé straně v místech, kam dnes chodí rybáři.

„U pláže dojde k vysázení zeleně ve dvou pruzích, přímo skrz pláž, do vody povedou nové kamenné schody. Před restaurací přibudou nové dětské herní prvky. Domluvili jsme se s provozovatelem restaurace, že město postaví herní prvky, dá dohromady pláž, uděláme zavlažování a vytvoříme jakousi terasu před restaurací a provozovatel se nám zaváže k tomu, že se o tyto věci bude starat,“ popsal Petr Židek (ODS), radní města Liberce. Podle něj měl sám provozovatel Restaurace Na přehradě zájem spolupracovat s městem na tom, aby pláž dostala jinou podobu, zejména její pobytová část.

Svůj prostor tady tedy budou mít lidé, kteří se přijdou opalovat, ale i hosté restaurace nebo maminky s dětmi. „S Povodím Labe je domluveno, že se na zavlažování pláže bude brát voda z přehrady. V určitém místě by měla vzniknout pobytová mola i na straně, kde lidé sedí, něco jako bylo představeno pro Tajch ve Vesci. Prostranství pláže by mělo být úplně prázdné, akorát ve svahu u oplocení mají být pobytové dřevěné prvky,“ přiblížil dále Židek.

Sladit názory lidí

Zmodernizované bude i celé okolí přehrady, po celém okruhu postaví město veřejné osvětlení, udělají se nové mlatové cesty. Architekti také v projektu řeší správné odvodnění cest a napojení na průchody do ulice, kterých je několik. Konec přehrady má být pozvolně napojen na Zvolenskou ulici. „Odstraní se i špatné schody, které tam jsou nyní,“ dodal Židek.

Opoziční zastupitelé jsou přesvědčeni o tom, že do proměny okolí přehrady mělo město více zapojit veřejnost. „Přehrada může být buď konflikt, nebo výzva, jak sladit různé zájmové skupiny. Jednoznačně jsou tam lidé, kteří chodí na pláž na pivo, a na druhé straně tam jdou maminky s dětmi, které nemají příliš chodit na co. Další věc je, že se tam děti nedostanou bezpečně do vody, takže z tohoto hlediska je přehrada zabitá. Ideální je participace, která tam párkrát proběhla, ale nevím, jak moc se na to bralo zřetel. Slyším ráda, že tam alespoň něco pro děti bude, ale myslím, že je to málo,“ míní zastupitelka Zuzana Kocumová (Lol). Byla by ráda, kdyby toho vzniklo pro děti ještě víc a kdyby byla lépe zajištěna jejich bezpečnost směrem k přehradě.

„Bylo by fajn pracovat na nějakém kreativním prostoru přehrady i vzadu, kde je voda mělká. Jsou tam dobré prostory pro to, aby se tam děti brouzdaly. Bylo by fajn zapracovat na vstupech do vody i v těchto částech nebo tam umístit herní prvky přírodního charakteru. Přehrada je pro takové hřiště ideální místo. Ale klíčová je participace s lidmi, kteří tam žijí či podnikají a chodí,“ zdůraznila Anna Kšírová (Lol), lékařka a zakladatelka iniciativy Rodiče pro klima Liberec.