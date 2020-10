Zdroj: DeníkPrvní říjnový víkend se školní třídy a další prostory změní ve volební místnosti. Proběhnou totiž krajské volby. Deník kvůli tomu připravil speciální předvolební debatu. Hlavním tématem byla doprava v Libereckém kraji. Právě ji označilo 63 % čtenářů Deníku za největší problém našeho kraje. Například cesta vlakem z Liberce do Prahy trvá téměř tři hodiny. Zástupci osmi stran či hnutí usilujících o přední křesla v krajském zastupitelstvu radili, jak tuto situaci vyřešit. Jejich několikahodinovou debatu včetně cesty vlakem z Liberce do Turnova mohli čtenáři Deníku sledovat on-line.

Akci si politici pochvalovali. „Určitě měla smysl, líbil se mi konstruktivní přístup účastníků,“ zhodnotil Josef Jadrný (ČSSD). „Jsem rád, že jste se nehádali a že jste k samotné debatě přistoupili s grácií a věcností,“ poděkoval politikům moderátor besedy, šéf severočeských Deníků Vladimír Mayer.

Celá akce začala už ve vlaku, kde museli účastníci odpovědět ve formě ano-ne na sérii otázek. První se týkala přímé volby hejtmana. „Jsem pro její zavedení. Lidé by měli viditelné funkce vybírat v přímé volbě,“ odpověděl současný hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Většinová shoda panovala v tom, že by měl hejtman zveřejňovat svůj diář, aby lidé viděli, s kým se denně potkává. Proti byl jen Dan Ramzer (ODS). „Může být zdrojem vydíratelnosti,“ odůvodnil své rozhodnutí.

Na dotaz, zda by šli do otevřené krajské koalice s KSČM, všichni zvedli červenou značku. Situace se opakovala i u další otázky, která se týkala koalice s SPD. Na přetřes přišlo i téma plného financování oficiálních návštěv prezidenta republiky ze strany kraje. „Ano, je to základní slušnost. Když přijede host, hostitel by se měl postarat. Obecné pravidlo by nemělo zkreslovat to, kdo je právě prezidentem,“ řekl Jindřich Felcman (Pro krajinu). Josef Jadrný by si prý dokázal představit variantu spolufinancování.

Všichni se shodli v tom, že rozhodnutí zřídit vlastního dopravce bylo správné. „Důležitý je parametr kvality. Jsem pro vnitřního dopravce vzhledem k okolnostem, ale je potřeba ohlídat si dodržování kvality,“ reagoval Zbyněk Miklík (Piráti). Jitka Volfová (ANO), Martin Půta a Dan Ramzer shodně podotkli, že vnitřní dopravce by neměl být jediným dopravcem kraji. Nemělo by chybět konkurenční prostředí.

Další otázka mířila na regionální klenot. „Udělal kraj dobře, že koupil od Preciosy marketingovou značku Křišťálové údolí?“ vznesl dotaz moderátor Vladimír Mayer. Většina souhlasila. „Nezaznamenal jsem zásadní výstupy z tohoto projektu. Soukromý držitel by podle mě mohl být dravější,“ namítl Felcman, který s nákupem nesouhlasil.

Besedu v turnovské restauraci odstartovalo zhodnocení dosavadního funkčního období vládnoucí koalice ve složení Starostové pro Liberecký kraj, ANO, ČSSD a ODS. Všichni účastníci ocenili snížení finančního dluhu a rozjezd rekonstrukce Krajské nemocnice Liberec. „Oceňuji i odvedenou práci na silnicích, které mohlo být ale více. Míjela se papírová příprava a skutečná realizace,“ podotkl František Pešek (KSČM). Podle Jiřího Klápště (Společně pro Liberecký kraj) zaspal kraj v opatřeních týkajících se adaptace na změny klimatu. „Musíme přitlačit na pilu a realizovat je,“ doplnil. Zdeněk Miklík pochválil přístup kraje k rouškám a propagaci ochrany během jarní epidemie koronaviru. Jindřichovu Felcmanovi vadilo, že kraj byl málo aktivní v otázce změn v krajině.

Chtějí bezpečnější silnice

Většina politiků se shodla na tom, že doprava představuje klíčové téma, kterému je potřeba věnovat pozornost i v dalších čtyřech letech. „Existuje řada problémů týkajících se tranzitní kamionové dopravy a máme ohromný potenciál, jak je řešit. Také musíme čerpat státní investice,“ zdůraznil Klápště. Podle Jadrného došlo k zanedbání bezpečnosti na silnicích. „Tím nemyslím měkké vzdělávací programy, ale tvrdé projekty jako například osvětlené přechody,“ podotkl.

Hosté předvolební debaty řešili i rozbité silnice. „Silnice se rychleji opotřebovávají a ničí, než se stíhají opravovat,“ řekl Jadrný. Dan Ramzer vidí problém v tom, že kraj nedostává od státu peníze systémově.

Podle Jindřicha Felcmana je k opravám silnic potřeba přistupovat racionálně. „Buďme upřímní a řekněme si, jestli má kraj tuhle prioritu opravovat silnici každých 20 let. Měli bychom to přehodnotit. Když nebude voda ve studních, hladký asfalt nás nenapojí,“ uzavřel.