Až do roku 1968 Josef Hýsek aktivně tvořil a vystavoval, ať už v Severočeském muzeu s libereckou „Skupinou 7“, nebo v Oblastní galerii Liberec na členských výstavách Svazu československých výtvarných umělců. Vzhledem k jeho dřívější angažovanosti byl událostmi roku 1968 a následnou normalizací donucen odejít do ústraní. Začal se, i z důvodů existenčních, věnovat restaurování obrazů, u kterého však zůstal až do konce života.

Oblastní galerie v Liberci jeho obraz Krajina s viaduktem, který namaloval v roce 1962, vyhlásila u příležitosti nedožitých sta let umělce, dílem měsíce.