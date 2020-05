Dnes brzy ráno se poprvé po osmi týdnech otevřel hraniční přechod Habartice – Zawidów. Zatím jen pro pendlery a nákladní dopravu. Zájem motoristů byl na obou stranách hranice velký.

V pondělí 18. května, se poprvé po 8 týdnech otevřel hraniční přechod Habartice – Zawidów. Zatím jen pro pendlery a nákladní dopravu. Zájem byl velký na obou stranách. | Foto: Deník / Petr Vodseďálek

„Režim na hraničním přechodu byl stanoven jako pendlerský,“ vysvětlil krajský mluvčí policie Vojtěch Robovský. Přechod je zatím otevřen ve třech denních turnusech - od 4 do 8 hodin, od 12 do 16 hodin a od 20 hodin do půlnoci. Časy by měly odpovídat návratu pracovníků z vícesměnných provozů.