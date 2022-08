Vstup na Letní opičárny je zdarma v rámci běžného vstupného do parku. Taneční a kouzelnická vystoupení, soutěže, dárky, to všechno čeká na děti od 3 do 12 let. Pro ty mladší je pak k dispozici Baby herna.

Letní opičárny ve Funparku:

Čtvrtek 4. 8. 14:00–15:30 hodin

Ilma Dance

S oblíbeným animačním programem vás roztančí a pobaví Ilma Dance.

Čtvrtek 11. 8. a 18. 8. 14:00–16.00 hodin

Pája Papagája

Kamarádka všech dětí a její interaktivní animační pořad.

Čtvrtek 28. 8. 14:00–16:00 hodin

Dancemission a kouzelník Roberto

Dancemission s jejich jedinečnou pohybově-taneční show a oblíbený kouzelník Roberto, který předvede spoustu zábavných čísel.