Studenti a mladí dobrovolníci vybrali v loňské sbírce Pozvedněte slabé celkem 185 tisíc korun a peníze si rozdělilo dvanáct regionálních neziskových organizací. Co do výše finančního obnosu byl nejúspěšnější Domov u Spasitele ve Frýdlantu, který využije získaných 47 tisíc na koupi polohovacího křesla pro klienty.

Výtěžek z 21. ročníku Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé! předala v úterý 20. února 2024 v obřadní síni liberecké radnice ředitelka Nadace EURONISA Noemi Martinová dvanácti neziskovým organizacím z našeho regionu. Sbírka se konala během roku 2023, a to v 11 městech Libereckého kraje a Šluknovského výběžku a zapojilo se do ní celkem patnáct základních a středních škol. Nově se k nim připojili také účastníci volnočasového klubu a mladí dobrovolníci dvou sborů Jednoty bratrské.

Šeky ve výši od pěti do čtyřiceti sedmi tisíc si rozdělili neziskové organizace napříč krajem. “Velké rozdíly byly způsobeny rozdílným zapojením jednotlivých organizací do sbírky. Některé z nich se zapojily do obou kol sbírky v ulicích, a ještě značnou část prostředků získaly do putovních pokladniček na vlastních akcích,” uvedla Martinová.

Nejvyšší částku čtyřicet sedm tisíc získal Domov U Spasitele, středisko Husitské diakonie z Frýdlantu, kteří částku využijí na koupi polohovacího křesla pro klienty. Šekem v hodnotě dvacet jedna tisíc korun bylo podpořeno Kormidlo Šluknov, které prostředky využije na zbudování tréninkové kuchyňky na nácvik samostatného vaření klientů s postižením. Do Chrastavy putovalo dvacet tisíc korun pro Domov Sv. Vavřince, který je provozovaný Charitou Liberec. Výtěžek sbírky poslouží na vybavení společenské místnosti pro seniory v domově. Přímo v Liberci pak byla podpořena organizace Most k naději částkou 18 tisíc korun, která díky ní pořídí posilovací stroj pro klienty Domu na půl cesty v Liberci.

Hejtman Martin Půta poděkoval na slavnostním předávání nadaci i neziskovým organizacím za jejich práci a primátor Jaroslav Zámečník ocenil všechny, kteří do sbírky přispěli a poděkoval zapojeným žákům a studentům předáním drobného dárku.

Smyslem sbírky je pomoci neziskovým organizacím, které v jednotlivých městech působí, získat prostředky na konkrétní projekt, se kterým se do sbírky přihlásily. “Výhodou je, že místní obyvatelé neziskovou organizaci většinou dobře znají a jsou proto ochotní na ni přispět,” uvedla Martinová.

Podpořené organizace a školy zapojené v jednotlivých městech: Liberec sbírku uskutečnili studenti Gymnázia F. X. Šaldy, studenti Doctriny Podještědského gymnázia, žáci Křesťanské ZŠ a MŠ Jana Amose Komenského a ČSOB – pobočka Liberec

5 000 Kč obdrželo Dětské centrum Liberec – na volnočasové aktivity dětí v krizovém Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

18 000 Kč obdržel Most k naději, z.s. – na zřízení relaxačně-tělocvičného zázemí pro klienty Domu na půl cesty (posilovací stroj) Jablonec n. N. sbírku uskutečnili studenti SUPŠ a VOŠ Jablonec a studenti Obchodní akademie Jablonec n. Nisou

5 000 Kč obdrželo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – na nákup gymnastických míčů a dalších rehabilitačních pomůcek pro zaměstnance jako prevence bolestí zad Česká Lípa sbírku uskutečnili studenti SZŠ Česká Lípa a studenti Obchodní akademie Česká Lípa

9 000 Kč obdržela Charita Česká Lípa – na terapeutickou péči pro děti z pěstounských rodin Turnov sbírku uskutečnili studenti SZŠ Turnov a studenti Gymnázia Turnov

10 000 Kč obdržel FOKUS Turnov, z.s. – na vybavení klubu sociální rehabilitace Únikový východ pro mládež v psychické krizi Rumburk sbírku uskutečnili studenti SOŠ mediální grafiky a polygrafie

17 000 Kč obdržel Salesiánský klub mládeže, z.s. – na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež Semily sbírku uskutečnili žáci Základní školy Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily

11 000 Kč obdržel Přístav 3V, z.ú. – na provoz sociální služby, která zajišťuje návštěvy seniorů v domácnostech Tanvald sbírku uskutečnili žáci Základní školy sportovní Tanvald

13 000 Kč obdrželo Rodinné centrum Maják, z.s. – na vybavení Rodinného centra pro práci s rodinami Frýdlant sbírku uskutečnili studenti SŠ hospodářské a lesnické Frýdlant a mladí dobrovolníci sboru Jednoty bratrské ve Frýdlantě

47 000 Kč obdržel DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie – na koupi polohovacího lůžka a matrace pro klienty Nový Bor sbírku uskutečnili studenti VOŠ a SŠ sklářské Nový Bor

9 000 Kč obdržela Rodina v centru, z.ú. – na provoz firemního auta pro Občanskou poradnu pro seniory Chrastava sbírku uskutečnili žáci Základní školy Chrastava a mladí dobrovolníci sboru Jednoty bratrské v Chrastavě

20 000 Kč obdržela Charita Liberec, Domov pokojného stáří – na vybavení společenské místnosti pro seniory Šluknov sbírka proběhla během benefičního golfového turnaje ve spolupráci se společností RADIOHOUSE, s.r.o.

21 000 Kč obdrželo Kormidlo Šluknov o.p.s. – na zbudování a vybavení tréninkové kuchyňky pro samostatnou přípravu pokrmů lidí s mentálním nebo kombinovaným postižením